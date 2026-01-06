Real Madrid, sin su gran figura en la Supercopa de España: Kylian Mbappé no viaja a Yeda

Kylian Mbappé durante una práctica con el Real Madrid. (Photo By Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images) / Europa Press Sports

Kylian Mbappé seguirá ausente en el Real Madrid y será la principal baja del equipo para disputar la Supercopa de España en Yeda. Al menos en las semifinales de este jueves, ante el Atlético Madrid, el crack francés no estará disponible. Tampoco estarán disponibles Trent Alexander-Arnold, quien integra el grupo de viajeros, Éder Militao y Brahim Díaz.

El francés ha apurado hasta el último momento sus opciones de viajar a Yeda, pero el esguince que sufre en la rodilla izquierda le deja fuera del derbi capitalino de esta semana.

Según informan a EFE fuentes del club blanco, en caso de avanzar a la final, se estudiará la evolución de Kylian para decidir el viernes si viaja a Arabia Saudí y se suma a la concentración del equipo en Yeda.

En contraste, el defensa Dean Huijsen, recuperado de una leve molestia muscular que le impidió jugar ante el Real Betis en LaLiga, es la gran novedad de la convocatoria de Xabi Alonso para la disputa de la Supercopa de España.

La buena noticia para Alonso es la recuperación de Huijsen, una vez que ha superado la sobrecarga muscular que le impidió iniciar 2026 jugando ante el Betis. El central internacional con España es novedad en la convocatoria junto al inglés Trent, que, pese a no tener opciones de jugar minutos por la lesión muscular que sufre en el recto anterior del cuádriceps de la pierna izquierda, integra la expedición y se ejercitará con sus compañeros en la sesión del miércoles.

Junto a Mbappé seguirán siendo baja en el torneo en el que se decide el primer título de 2026 el brasileño Éder Militao, que prosigue con la recuperación de la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación al tendón proximal, y Brahim Díaz, que está disputando la Copa África con Marruecos.

El técnico madridista cambia al tercer portero, con la entrada de Fran González por Sergio Mestre, y mantiene en la convocatoria a los canteranos David Jiménez y Thiago Pitarch.

La convocatoria del Real Madrid para la disputa de la Supercopa de España la integran:

. Porteros: Courtois, Lunin y Fran González.

. Defensas: Dani Carvajal, Trent Alexander-Arnold, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Rüdiger, Fran García, Carreras y Mendy.

. Volantes: Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler, Jude Bellingham, Ceballos y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Rodrygo, Gonzalo y Mastantuono.