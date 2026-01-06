¿Qué tan fitness son los colombianos? Así crece Colombia en el mercado de los gimnasios

En Colombia, ir al gimnasio dejó de ser una moda pasajera. El ejercicio se volvió parte de la rutina de miles de personas y eso ya se nota en el tamaño del mercado. Según la Encuesta Nacional de Tendencias del Sector Fitness en Colombia 2025, el sector vive una etapa de expansión sostenida, con mayor profesionalización, uso de tecnología y un enfoque cada vez más claro en salud y bienestar integral.

El estudio, basado en más de 1.000 actores del sector en distintas regiones del país, muestra que el fitness ya no es solo una actividad recreativa: casi la mitad del trabajo en el sector se concentra en gimnasios comerciales, mientras que otro 34 % corresponde a programas comunitarios. Es decir, el ejercicio organizado está creciendo tanto en el mercado privado como en espacios de acceso más amplio.

También hay un cambio en el tipo de oferta. Los colombianos no solo buscan “ir al gym”, sino programas más personalizados y con respaldo profesional. Las principales tendencias para 2025 incluyen el entrenamiento funcional, el trabajo de fuerza, los programas para la salud mental, el entrenamiento personal y el uso de aplicaciones móviles para acompañar las rutinas. Cada vez más, el ejercicio se conecta con bienestar, prevención y salud.

Colombia, uno de los países con mayor número de gimnasios en Latinoamérica

Colombia se ha convertido en uno de los países con mayor presencia de grandes cadenas de gimnasios en la región. La combinación de una población cada vez más interesada en hábitos saludables, la expansión de ciudades intermedias y una mayor oferta de servicios accesibles ha convertido al país en un terreno fértil para el crecimiento del sector.

Un ejemplo de ese fenómeno es Smart Fit, que recientemente anunció que llegó a 2.000 sedes en el mundo, de las cuales 224 están en Colombia, lo que ubica al país como el tercer mercado más grande de la marca, solo detrás de Brasil y México. Más allá del dato empresarial, la cifra funciona como un termómetro del tamaño del mercado colombiano: pocas economías de la región concentran una red tan amplia de gimnasios en su territorio.

El hecho de que el país concentre más de doscientas sedes dentro de una misma red internacional evidencia el potencial del mercado colombiano. La expansión ha permitido una mayor cobertura territorial, facilitando el acceso a espacios de entrenamiento con infraestructura estandarizada y acompañamiento profesional, además de generar empleo en áreas relacionadas con el deporte, la salud y los servicios

Más allá de una marca específica,, el crecimiento del número de gimnasios en Colombia confirma una tendencia estructural: el país se consolida como uno de los principales mercados del sector fitness en la región. Factores como la urbanización, una mayor conciencia sobre la salud preventiva y la búsqueda de alternativas accesibles para la actividad física han fortalecido este ecosistema.

Este crecimiento no es casual. La encuesta, realizada por el Centro de Cultura Física Cronos, también muestra que el sector avanza hacia una mayor formalización: cada vez hay más entrenadores certificados, mayor integración con áreas como la fisioterapia, la nutrición y la salud, y un uso creciente de la tecnología para acompañar los procesos de entrenamiento. En otras palabras, el gimnasio dejó de ser solo un espacio de máquinas para convertirse en un servicio más completo, ligado al bienestar físico y mental.

Además, el fitness e Colombia ya no se limita a las grandes capitales. Ciudades intermedias y zonas urbanas en expansión han empezado a integrar gimnasios y programas de actividad física como parte de su oferta cotidiana, lo que amplía la base de usuarios y sostiene el crecimiento del mercado.

Así, mientras más colombianos incorporan el ejercicio a su vida diaria, el país se consolida como uno de los escenarios más activos del fitness en América Latina: con más gimnasios, más servicios especializados y una industria que se fortalece sin depender de una sola marca, sino de una tendencia social cada vez más visible