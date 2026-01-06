¿Qué le pasa al cuerpo si se hacen 20 sentadillas todos los días? Tener en cuenta si es principiante

Hacer ejercicio es una recomendación que brindan muchos profesionales de la salud para que las personas, puedan gozar de una vida mucho más sana y menos sedentaria. Si bien en la actualidad existen varias rutinas y técnicas para realizar deporte y mover el cuerpo, los más populares en el mundo del gimnasio o del fitness son:

Sentadillas.

Peso muerto.

Press de banca.

Dominadas.

Flexiones.

Planchas.

Estas son solo algunas de las tantas que hay, sin embargo, en este caso, la que más llama la atención en cuanto a su efectividad, beneficios y más, son las sentadillas. En muchos casos, la mayoría de las personas cree que este ejercicio puede llegar a aumentar el volumen únicamente en las piernas o glúteos, pero, ¿es esto del todo cierto?

Cuáles son los beneficios de hacer 20 sentadillas diarias

Como se ha mencionado, hacer ejercicio es uno de los hábitos más importantes que debe realizar una persona para llevar una calidad de vida sana. Si bien cada persona puede explorar y encontrar el ejercicio que más le funcione, es considerable tener en cuenta que también influye lo que se esté buscando en cuanto a resultados.

En este caso, las sentadillas brindan los siguientes beneficios en el cuerpo, brindando los siguientes resultados:

Fortalecimiento en las piernas.

Fortalecimiento en los glúteos.

Fortalecimiento en el abdomen.

Estas son las partes principales que se ven trabajadas a la hora de realizar este ejercicio, ahora, si una persona es constante y realiza esto todos los días con 20 repeticiones, el cuerpo puede comenzar a cambiar. Entre estos cambios, está el fortalecimiento muscular, mejora funcional en tareas que requieren de fuerza en el día a día en las piernas, postura y estabilidad, salud cardiovascular y quema de calorías.

Asimismo, según el blog de Medium, dice que, 20 repeticiones diarias, pese a que es un comienzo, no es lo suficiente para generar una quema de calorías grande. Sin embargo, este se puede ir aumentando, progresivamente.

Recomendaciones para principiantes

Más allá de ser alguien que recién empieza a hacer ejercicio, esto también aplica para cualquiera que realice algún movimiento, y esto es un paso muy importante: el calentamiento.

El calentamiento es algo fundamental para evitar posibles lesiones, calambres o inconvenientes a la hora de realizar sentadillas o algún otro. Se puede comenzar esto sin la necesidad de utilizar pesas. La movilidad se debe concentrar en:

Movimiento en caderas y tobillos.

Activación de glúteos.

Un cardio ligero para comenzar.

Esto se hace con el objetivo de llevar a cabo una rutina con éxito y que se puede disfrutar. Es bueno ir lento, ya después, dependiendo las necesidades y objetivos de una persona, se le puede ir agregando cosas.

