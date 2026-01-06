Primera masacre de 2026 en Cúcuta deja tres hombres asesinados

Cúcuta.

Tres hombres fueron asesinados en la trocha Cormoranes, entre este sector y el anillo vial occidental, en un hecho que se convierte en la primera masacre registrada en Cúcuta en lo corrido de 2026.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban en el lugar cuando dos hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron y les dispararon en repetidas ocasiones, causándoles la muerte en el sitio.

De manera inicial se indicó que, al parecer, los hombres estaban consumiendo cuando ocurrió el ataque; sin embargo, este dato hace parte de las verificaciones que adelantan las autoridades.

Unidades de la Policía y personal judicial permanecen en la zona adelantando los actos urgentes y la recolección de información para establecer las circunstancias y los responsables de este triple homicidio.

La información continúa en desarrollo y se espera un pronunciamiento oficial en las próximas horas.

