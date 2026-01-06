Perro sufrió brutal caso de maltrato en Barrancabermeja

Bucaramanga

De acuerdo con las autoridades, un canino conocido como “Niño” fue atacado con un machete en el sector de La Represa, sufriendo profundas lesiones en su rostro. Gracias a la oportuna intervención de la Policía Ambiental y el Departamento de Bienestar Animal, el animal fue rescatado y trasladado de urgencia a una clínica veterinaria, donde recibe atención especializada para intentar salvarle la vida y reconstruirle el rostro.

Ante este hecho, la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja rechazó de manera categórica el grave caso de maltrato animal, un acto que ha generado conmoción e indignación entre la ciudadanía.

Desde el centro veterinario, el secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, calificó el hecho como un acto criminal y aseguró que no quedará en la impunidad.

“Este es un caso muy triste. A este perrito le partieron su cara con un machete. Es un acto criminal, una violación a la Ley Ángel, y no va a quedar en la impunidad. Como gobierno actuamos de manera inmediata con la Policía y ya estamos formulando la denuncia penal por maltrato animal”, afirmó Granados.

El funcionario indicó que ya se avanza en la identificación de los presuntos responsables y que se trabaja de manera articulada con la Policía Ambiental y la Fiscalía General de la Nación.

“Hago un llamado a la Fiscalía para que unamos esfuerzos y no permitamos que este tipo de actos se sigan presentando en Barrancabermeja. Vamos a hacer que se aplique todo el peso de la ley”, añadió.

La Alcaldía informó que el caso será asumido por el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), mientras el Departamento de Bienestar Animal continúa brindando atención de emergencia al canino. La administración distrital reiteró su compromiso con la protección de los animales y exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de maltrato.