Ni siquiera con cifras del DANE, el presidente acepta que el hambre no ha disminuido: analista

En 6 AM estuvo Andrés Bondensiek, analista de seguridad y soberanía alimentaria, y habló acerca de los indicadores de hambre en el país. Aquí los detalles

14:44

Alimentación escolar imagen de referencia. Foto: Getty Images

Adriana Bibiana Mejía

La seguridad alimentaria es uno de factores sociales más importantes en el país, ya que este, proporciona una serie de datos sobre cómo está el hambre en el país, si ha disminuido o bajado. En este caso, en Colombia, este ha presentado varias dificultades para superarlo, puesto que en ciertos grupos poblacionales, se ha llegado a experimentar hambre.

Es así que en 6 AM, un programa de Caracol Radio, estuvo Andrés Bondensiek, analista de seguridad y soberanía alimentaria, quien manifestó su preocupación por el aumento de hambre en Colombia, acusando al presidente, Gustavo Petro, de no ser cien por ciento conciso con sus palabras, ya que, según el analista, ni con las cifras del DANE, el mandatario acepta que el hambre no ha disminuido.

En desarrollo.

