Viernes 2 de enero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 80 kilos de pólvora fueron incautados en el Quindío en el marco de la temporada decembrina del año 2025

Desde el 1 de diciembre y hasta el 31 del año 2025 las autoridades llevaron a cabo 150 planes de control con el fin de hacerle frente a la comercialización irregular de pólvora en el departamento.

Al respecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la policía del departamento informó que durante el mes de diciembre lograron la incautación de más de 80 kilos de pólvora, que equivalen a 3.765 unidades como totes, voladores, volcanes que son estos elementos con fósforo blanco que tienen restricción para su comercialización.

Además, resaltó que impusieron 69 comparendos por comportamientos relacionados con el uso y la venta de artículos pirotécnicos.

Mencionó que las incautaciones de pólvora se han desarrollado principalmente en Armenia, pero también en los municipios de Montenegro y Quimbaya.

Enfatizó en que después de las noches de velitas hubo reducción significativa de casos que quemados con pólvora puesto que incluso en el marco del 24 y 25 de diciembre no se registraron hechos relacionados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Precisamente el Instituto Nacional de Salud dio a conocer que a corte del 1 de enero se registró un quemado con pólvora en el marco de la celebración de fin e inicio de año en el Quindío.

El afectado fue un mayor de edad en el municipio de Circasia que se encontraba bajo los efectos del alcohol. Es así como en la temporada decembrina del 2025 el departamento cerró con 16 quemados con pólvora donde 13 se reportaron en Armenia con tres menores de edad afectados.

En Armenia fue expedido el decreto que establece el incremento de la tarifa para el servicio de taxi y bus urbano en este 2026

El decreto 693 del 2025 fue expedido por la administración municipal donde se fijan las tarifas para la prestación del servicio público de transporte de taxi en este nuevo año.

El secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño explicó que a partir de este viernes 2 de enero empiezan a regir las nuevas tarifas tanto en la modalidad de transporte público colectivo (urbano) como en el servicio de taxi.

Informó que, para el servicio de bus, el ajuste corresponde a un incremento de 300 pesos, quedando la tarifa en $3.200 para los días hábiles, de lunes a sábado, y en $3.300 para los domingos y festivos. Destacó que, en cuanto al servicio de taxi, la carrera mínima queda establecida en $6.600.

Afirmó que expidieron los actos administrativos que ajustan la tarifa de transporte en la ciudad tras los respectivos estudios económicos de la canasta de costos de transporte.

Fue claro que son cifras que deben ajustarse periódicamente para garantizar que el servicio público de transporte de pasajeros se siga prestando de manera eficiente.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Al respecto el presidente de la asociación de transportadores del Quindío, Juan Carlos García se refirió al incremento para el servicio de taxi.

Señaló que desde el mes de diciembre tuvieron una reunión con la secretaría de tránsito de la ciudad precisamente para definir el incremento donde la propuesta era del 10%, sin embargo, con el aumento del 23% en el salario mínimo el panorama tuvo que cambiar.

Considera el tema es complejo puesto que el alza del salario golpea, pero aclaró que la tarifa fue pactada con la alcaldía de la ciudad. Asimismo, mencionó que están muy pendientes del proceso de calibración de los taxímetros con el objetivo de brindar un servicio de calidad para los usuarios.

Un motociclista falleció tras colisionar con una chiva turística al norte de Armenia, otro falleció en la vía de autopistas del café tras chocar contra una baranda durante el inicio de año

En la noche del martes 30 de diciembre se registró un accidente de Tránsito en el sector del edificio Horeb en la avenida centenario de Armenia. Una motocicleta y una chiva fueron las involucradas en el accidente donde lamentablemente perdió la vida el motociclista identificado como Nicolás Valencia.

El reporte lo entregó el secretario de tránsito de la capital quindiana, Daniel Jaime Castaño quien indicó que el motociclista de 51 años de edad iba a realizar una maniobra de adelantamiento y por razones que son materia de investigación cayó de su motocicleta y fue arrollado por el vehículo turístico.

Sostuvo que debido al gran impacto el motociclista falleció de inmediato en el lugar de los hechos y fue trasladada toda la información a la Fiscalía para que continúen con las respectivas investigaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En la mañana del jueves festivo 1 de enero, un motociclista falleció en un siniestro que se registró en la vía Armenia- Pereira en el sector de Colillas.

De acuerdo con la información de la Policía de Carreteras, el motociclista identificado como Julio César Quintana conducía una moto de placas TAK 10G cuando perdió el control chocando contra una baranda metálica del separador de la vía. Debido al impacto el motociclista falleció en el lugar de los hechos.

Un balance positivo en materia de seguridad entregaron las autoridades en el Quindío durante la celebración de fin e inicio de año, no se reportaron casos de homicidio

Sin duda una de las fechas más importantes de celebración durante la temporada decembrina era el 31 de diciembre y 1 de enero debido a la alta ingesta de licor y uso de la pólvora que podría desencadenar en hechos lamentables.

Precisamente el comandante de la Policía del departamento, coronel Luis Fernando Atuesta destacó que el balance fue positivo gracias al despliegue operativo que realizaron en los diferentes municipios con atención especial en Armenia por ser la capital.

El alto oficial manifestó que no se registraron homicidios lo cual es gratificante en cuanto al propósito de proteger vidas y gracias al trabajo articulado entre las diferentes autoridades.

Fue claro que durante el mes de diciembre del año 2025 hubo una reducción del 14% en lesiones personales en comparación con el mismo mes del año 2024.

Manifestó que durante la noche del 31 de diciembre lograron incautar 47 armas blancas a diferentes personas en los municipios de Armenia, Montenegro y Calarcá lo que permitió contrarrestar hechos de afectación a la vida en medio de las riñas.

Explicó que recibieron 1.182 llamadas telefónicas durante la celebración de año nuevo donde 490 fueron por riña donde de manera oportuna intervino la Policía donde evitaron lesiones personales y homicidios que se generan en las primeras horas de la mañana del 1 de enero.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A propósito, el alto oficial entregó un balance del trabajo operativo y los resultados que se desarrolló durante el año 2025.

Precisamente el coronel dio a conocer que una cifra histórica para el departamento tiene que ver con la incautación de 17 toneladas de sustancias estupefacientes puesto que fue triplicado respecto al año anterior donde se registraron cinco toneladas.

Asimismo, dio a conocer que una de las prioridades del comando del departamento fue fortalecer el trabajo de la Policía judicial trabajando muy de la mano con la Fiscalía para estructurar procesos que permitieran material probatorio contundente para generar resultados importantes.

Manifestó que fueron 27 operaciones en contra de estructuras delincuenciales dedicados principalmente al tráfico de estupefacientes, hurto y homicidios. Precisamente respecto a este último dijo que fueron capturadas 93 personas por el delito de homicidio y más de 500 capturas por orden judicial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Continúan las reacciones sobre el aumento del salario mínimo que empezará a regir desde el 1 de enero del año 2026, precisamente mediante un comunicado el comité intergremial del departamento alertó sobre las implicaciones que generará para la dinámica económica de los diferentes sectores.

Sostienen que con el incremento se genera una expectativa de mayor ingreso nominal para los trabajadores; sin embargo, en la práctica muchos hogares enfrentan una pérdida real de su poder adquisitivo, al no lograrse un equilibrio entre el aumento salarial y el incremento del costo de vida.

Además, advierten que el aumento desproporcionado del salario mínimo profundizará la informalidad laboral ya que no resuelve la precarización del empleo ni la pobreza y terminará reduciendo oportunidades de trabajo formal y estabilidad laboral.

En ese mismo sentido se pronunció la directora de Asobares en el departamento, Natalia Gutiérrez dijo que el impacto es alto entendiendo que este año ya fueron golpeados con la implementación de la reforma laboral.

Sostuvo que el sector del entretenimiento nocturno no se opone a la mejora del ingreso de los trabajadores entendiendo que son uno de los sectores que más genera empleo a los jóvenes, sin embargo, destacó que para los empresarios es alto el impacto

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una inversión de 15.000 millones el Fondo Nacional del Ahorro impulsa 124 viviendas de interés social con el proyecto Parque Residencial Imaka en el Quindío.

El Fondo Nacional del Ahorro (FNA) informó que continúa fortaleciendo el acceso a vivienda de interés social en el departamento del Quindío con el lanzamiento del proyecto Parque Residencial Imaka, una iniciativa que contempla la construcción de 124 viviendas VIS en el municipio de Quimbaya.

El proyecto es desarrollado por Grupo Imaka Construcciones S.A.S. BIC y cuenta con un valor aprobado de $15.721 millones, financiados a través del crédito constructor del FNA.

Señalaron que además de ampliar la oferta de vivienda nueva, la iniciativa aportará a la generación de empleo local y al crecimiento urbano del municipio, bajo criterios de sostenibilidad y responsabilidad ambiental.

El vicepresidente empresarial del Fondo Nacional del Ahorro, Luis Gabriel Marín, destacó la importancia de esta inversión para la región como un orgullo que el municipio de Quimbaya ya tenga su segundo proyecto financiado por el fondo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No hay derecho, nuevamente fueron vandalizadas figuras del alumbrado navideño en Armenia. Las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables

Recordemos que recién fue instalado el alumbrado navideño en la ciudad se registraron hechos vandálicos contra las figuras puntualmente hubo afectación en la torre Eiffel ubicada en la plaza de Bolívar que la dejó sin luces, ahora el caso se registra en la peatonal de cielos abiertos.

Y es que desde la empresa de Energía del Quindío advirtieron que el caso más complejo se registró en el sector de cielos abiertos, la peatonal de la 14, donde varias figuras fueron destruidas parcialmente y fue hurtado el cable de energía.

Desde la entidad rechazaron este tipo de actos e invitaron a la comunidad a reportar oportunamente a través de la línea 123 de la Policía.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

65 mil millones de pesos asignó el gobierno nacional para una nueva unidad pediátrica en el principal hospital del Quindío

El anuncio fue dado a conocer por la gerente del hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño quien se mostró optimista por la asignación de los recursos que permitirá hacer realidad tan importante proyecto.

La gerente dijo que es una noticia muy importante ya que con la resolución 002733 del 29 de diciembre de 2025 confirman esos recursos tras más de un año de gestiones con el Ministerio de Salud.

Explicó que es un proyecto que fue estructurado con recursos de regalías durante el año 2023 y cuando llegó a la gerencia lo encontró congelado por lo que fue actualizado y radicado en el ministerio lo que hoy permite tener la buena noticia de iniciar la construcción de la unidad para el próximo año.

Asimismo, mencionó que los proyectos de licitación duran entre tres a cuatro meses por lo que en el segundo semestre del año 2026 arrancaría todo el proceso de obra que constará de una torre de siete pisos donde se prestarán todos los servicios como la unidad de cuidado intensivo pediátrico.

El video del fin de año, el ciclista quindiano Diego Pescador del equipo Movistar y una inesperada compañera en su ruta de preparación por las vías del Quindío.

Una hermosa guacamaya azul y amarilla se le cruzó al ciclista y los siguió en una parte de su recorrido en bicicleta por las vías del departamento, el ciclista oriundo de Quimbaya hace su pretemporada antes de partir rumbo al extranjero con su equipo el Movistar Team para la preparación y las competencias ciclísticas del 2026.