Gobernación envía ayuda humanitaria a Necoclí tras afectaciones por lluvias en Urabá

Antioquia

Como seguimiento a las emergencias registradas por las lluvias en el Urabá antioqueño, la Gobernación de Antioquia anunció el envío de ayuda humanitaria al municipio de Necoclí, donde se concentran parte de las afectaciones reportadas en los últimos días.

De acuerdo con el Dagran, a corte del 6 de enero se contabilizan cerca de mil 100 familias afectadas en los municipios de Necoclí, Carepa y Arboletes, principalmente por inundaciones y problemas de movilidad en vías terciarias y puentes.

Ante este panorama, la Dirección de Atención de Emergencias adelanta la articulación para la entrega de apoyos humanitarios, con énfasis en kits de alimentos.

La llegada de las ayudas

En Necoclí, las ayudas llegarán a familias afectadas por inundaciones en la zona urbana y en sectores rurales como los corregimientos de Mulatos y Caribia, así como en las veredas Santa Rosa de Mulatos y Ecuador, donde continúan los censos por parte de los organismos de socorro.

El encargado del Dagran, Carlos Mario Zuluaga, explicó que Urabá es actualmente la subregión con mayores afectaciones por el incremento de las lluvias, lo que ha impactado no solo viviendas y comercios, sino también la movilidad por daños en vías terciarias y estructuras como puentes.

La entrega de ayudas se realiza con recursos del Dagran y el apoyo de la Federación Nacional de Departamentos, mientras se mantiene el monitoreo de los puntos críticos y el acompañamiento a los consejos municipales de gestión del riesgo.

Las autoridades reiteraron el llamado a la prevención y a mantenerse atentos a las recomendaciones, ya que las lluvias continuarán y podrían generar nuevas afectaciones en zonas bajas y cercanas a ríos.