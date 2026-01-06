Al menos 12 veredas están inundadas en Necoclí por desbordamiento del río Mulatos

Medellín

En la noche del lunes, las autoridades de socorro habían recomendado la evacuación de varias comunidades del corregimiento de Mulatos en el municipio de Necoclí en el Urabá antioqueño; luego de esto se confirmó que al menos 11 veredas se inundaron y otra más reportó afectación por movimientos en masa.

Diego Valdelamar, comandante de bomberos de Necoclí, explicó que las intensas lluvias han generado que el caudal del río Mulatos se salga del cauce e ingrese a más de diez veredas, lo que tiene en emergencia a esta población y con los protocolos activados mientras que se soluciona la situación.

“Por movimiento en masa tenemos la vereda Mulatico Palestina; por lluvias, por desbordamiento tenemos la cabecera del corregimiento Mulatos, la vereda Santa Rosa de Mulatos, Caribia, Limoncito, Ecuador, Comarca, Villazonia, Hoyito, San Sebastián, río Necoclí y se me escapan en estos momentos dos o tres veredas más, pero sí estamos ya tratando de ubicar para brindarle la ayuda oportuna a cada una de estas personas”, explicó el socorrista.

Desde la alcaldía solicitaron al Dagran ayudas humanitarias para atender la emergencia y los damnificados; por ahora también se continúa con el levantamiento del censo de afectados.