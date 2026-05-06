Santa Fe vs. Corinthians en Copa Libertadores: fecha, hora y dónde seguir el partido clave

Luego de haberse clasificado con autoridad a las finales del fútbol colombiano, Independiente Santa Fe retoma actividades en la Copa Libertadores 2026. En esta cuarta jornada del Grupo E, los cardenales reciben en el Estadio El Campín a Corinthians, duelo en el que tienen la obligación de ganar.

Y es que los dirigidos por Pablo Repetto llegan a esta fecha con un balance pobrísimo: un solo punto de nueve posibles, producto de dos derrotas y una igualdad. Es por lo anterior que son coleros de su zona y una nueva caída, incluso el empate, los dejará prácticamente eliminados.

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La responsabilidad es total para un equipo que ha venido de menos a más y que en la capital colombiana ha marcado nueve goles en sus últimas tres apariciones. Rendimiento que invita a la hinchada a esperanzarse con grandes resultados de cara a lo que viene.

En cuanto a las novedades del León, a través de redes sociales fue anunciado el parte médico de Franco Fagúndez, delantero que terminó lesionado en el partido liguero ante Internacional de Bogotá. Así pues, el uruguayo presenta "una lesión muscular del isquiotibial derecho" y ya se encuentra en proceso de recuperación.

Con la baja de Fagúndez, el compañero del capitán Hugo Rodallega en el frente de ataque sería el argentino Nahuel Bustos. De resto, se espera la misma nómina que viene de conseguir la clasificación a los play-offs de la Liga.

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Fecha, hora y dónde seguir el partido Santa Fe vs. Corinthians

El partido entre Independiente Santa Fe y Corinthians, válido por la cuarta fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, se llevará a cabo este miércoles 6 de mayo en el Estadio El Campín, a partir de las 7:30 de la noche. Todas las emociones las podrá seguir en directo a través de El Fenómeno del Fútbol de Caracol Radio y por el minuto a minuto EN VIVO por la página web de Caracol Deportes.