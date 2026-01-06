Dos policías muertos y dos mas heridos deja ataque de disidencias de alias Calarcá en Caquetá

Fueron asesinados dos policías en Cartagena del Chairá, en el Caquetá, luego de que fueran atacados con ráfagas de fusil mientras se encontraban de servicio, según indicó el Director de la Policía General William Rincón.

Los dos uniformados son el subintendente Luis Alfonso Flórez Flórez y el patrullero Rusbel Alfredo Lesmes Moreno. Entre tanto, el intendente Jhorjan Fabian Márquez Souza y el subintendente Jhon Suárez González, resultaron heridos en este hecho violento y fueron trasladados a Florencia Caquetá en helicóptero.

“Fueron atacados vilmente con ráfagas de fusil y a traición en un acto demencial”, afirmó el general Rincón quien lamentó los hechos y se solidarizó con sus familias.

El ataque, fue atribuido a presuntos integrantes del frente Rodrigo Cadete del Estado Mayor de Bloques de alias ‘Calarcá’.

La Policía indicó que el 22 de diciembre de 2025 se había emitido una alerta de inteligencia sobre intenciones de afectar a la Fuerza Pública en Cartagena del Chairá.

Las autoridades habían identificado a estas estructuras criminales como responsables de varios ataques recientes en la región.