“Tenemos una oportunidad de oro para combatir el narcotráfico”: MinDefensa Pedro Sánchez

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que este es un momento coyuntural e histórico para continuar combatiendo a las estructuras ilegales y a la cadena de la economía ilícita del narcotráfico. En ese sentido, habló de la posibilidad de fortalecer la cooperación internacional entre Colombia y otros países en la lucha contra la droga.

“Hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir, aún más, en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el de Colombia en la lucha contra un enemigo común como lo es el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales” aseguró el ministro.

El ministro también aseveró que Colombia tiene una interacción permanente con 45 países aliados, con quienes hay una comunicación fluida y permanente que ha permitido debilitar las diferentes redes logísticas y criminales de los grupos armados organizados.

Además, indicó que la Fuerza Pública ha incautado más de 2.800 toneladas de droga, las cuales equivalen a cerca de 47 mil millones de dosis que dejaron de llegar a los consumidores en el exterior.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa afirmó que cerca del 60% de la droga que se ha incautado por otros países se ha dado gracias a labores de inteligencia militar y policial colombiana.