Ciclista paralímpico David Alvarado denuncia exclusión de las competiciones tras nueva evaluación

Alvarado afirma que la decisión lo dejó sin competir y sin incentivos, justo cuando venía de lograr un cuarto lugar en una Copa Mundo.

Tunja

El ciclista paralímpico David Alexander Alvarado Espinel, quien durante más de una década representó a Boyacá y a Colombia en competencias nacionales e internacionales, denunció que quedó por fuera del ciclismo paralímpico tras una nueva evaluación funcional que, según le fue notificado, no cumple con los criterios mínimos de elegibilidad exigidos por el panel internacional de la Unión Ciclística Internacional (UCI).

En diálogo con Caracol Radio, Alvarado aseguró que la decisión le cerró las puertas justo cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, luego de obtener destacados resultados en competencias de alto nivel como la Copa Mundo de Glasgow 2023, donde alcanzó el cuarto lugar junto al recordado ciclista Marlon Pérez.

“Yo soy ciego total del ojo derecho y tengo una afectación severa en el izquierdo. Aun así, me dicen que no cumplo los criterios mínimos. Esto ocurrió cuando ya estaba nuevamente preseleccionado a la Selección Colombia”, afirmó.

El ciclista explicó que su condición visual es de nacimiento y está asociada a una neurofibromatosis, enfermedad que afecta los nervios ópticos y que se encuentra debidamente diagnosticada. Sin embargo, tras una nueva revisión médica solicitada por el panel internacional, fue excluido de la clasificación paralímpica, lo que también significó la pérdida de los incentivos económicos que recibía por resultados deportivos.

Alvarado señaló que, aunque entiende que no existía un contrato laboral formal, la salida abrupta del sistema paralímpico tuvo un fuerte impacto personal y profesional.

“El deporte no solo eran los resultados, era mi proyecto de vida. Para una persona con discapacidad, perder el deporte es como perder una parte de su vida”, manifestó.

El deportista indicó que la Unión Ciclística Internacional le informó que su caso continúa “en revisión”, aunque con los exámenes más recientes no se evidencian cambios significativos que le permitan recuperar su elegibilidad. Ante esta situación, hizo un llamado a las autoridades deportivas nacionales e internacionales para que se revise el reglamento vigente.

“No quiero pelear con nadie. Lo que pido es que se revise la norma, porque puede ser discriminatoria y está dejando por fuera a personas con talento y capacidad”, concluyó.