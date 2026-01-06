Amagá: un hombre decapitó un perrito luego de decir que era “El Diablo”

Amagá- Antioquia

Un hombre fue capturado por la policía en el municipio de Amagá por el delito de maltrato animal en esa población del Suroeste del departamento. Habría atacado con un machete a un canino.

Según el reporte de las autoridades sobre este caso que ha generado consternación y rechazo por parte de la población, un hombre identificado como Aleiser de Jesús Rivera, de 51 años, luego de que presuntamente decapitara con un machete a un perro de raza criolla que vivía en la casa del agresor. Al parecer, y es la versión inicial conocida por el personal de la policía que atendió el caso, esta persona habría indicado que el canino “era el diablo”, por lo que ante la detención se decidió someterlo a un examen psiquiátrico para establecer si tiene alguna situación especial ante la reacción durante el ataque que le costó la vida al perrito.

Este hecho está en investigación y se espera que se entreguen mayores detalles del caso que ya lo tiene la Fiscalía, mientras que el agresor está bajo custodia policial.