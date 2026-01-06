Abonos 2026 de Atlético Bucaramanga: precios, venta y dónde comprarlos

Bucaramanga

Atlético Bucaramanga comienza una nueva temporada bajo el mando de Leonel Álvarez, un nuevo semestre que tiene a los hinchas auriverdes con la expectativa de su continua participación en una competencia internacional, en este caso, la Copa Conmebol Sudamericana 2026.

El conjunto santandereano abrió la venta de los abonos para que los hinchas puedan adquirir sus entradas a los diferentes partidos que se disputarán en el Estado Américo Montanini de Bucaramanga, para la primera temporada del Fútbol Profesional colombiano, que en esta oportunidad tendrá 19 jornadas, toda vez que la se eliminó la jornada de clásicos por el Mundial Fifa 2026.

Venta de abonos de Atlético Bucaramanga 2026-I:

¡Mi herencia, mi pasión! es el mensaje que comparte el cuadro ‘leopardo’ para que los fieles hinchas acompañen al equipo en este semestre. Los abonos los podrán adquirir desde el 6 de enero y hasta el 16 del mismo mes. Estos son los precios:

Las tarifas son las siguientes para los abonados antiguos:

Occidental alta: $820.000

Occidental baja: $660.000

Oriental: $440.000

Norte alta: $380.000

Sur alta: $290.000

Sur baja: $290.000

Para los nuevos abonados las tarifas son:

Occidental alta: $995.000

Occidental baja: $800.000

Oriental: $535.000

Norte alta: $460.000

Sur alta: $350.000

Sur baja: $350.000

Boleta individual:

Occidental alta: $130.000

Occidental baja: $105.000

Oriental: $70.000

Norte alta: $60.000

Sur alta: $46.000

Sur baja $46.000

Tenga en cuenta

Quienes adquieran el abono podrán el acceder a nueve (9) partidos de local del Atlético Bucaramanga (en la misma localidad), correspondientes a la fase de todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II.

Todas las compras tendrán un recargo adicional correspondiente al servicio.

¿Cuándo debuta Atlético Bucaramanga en 2026?

Aunque todavía no está definido el calendario con día y hora exacta del inicio de la competencia para Atlético Bucaramanga, si se conoció el Fixture, confirmando que el equipo santandereano debutará en 2026 ante Millonarios en condición de local.

Estos son los partidos que Atlético Bucaramanga jugará en casa, en el Estadio Américo Montanini:

Los abonos están a la venta a través de QuickTicket (https://quickticket.com.co), ticketera oficial de Atlético Bucaramanga.