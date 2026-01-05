Actualidad

¿Qué opinión tiene la política colombiana ante las amenazas de Donald Trump a Gustavo Petro?

Así reaccionaron diferentes sectores políticos tras la reciente amenaza de Trump hacia Petro.

María Paula Manrique Salcedo

Luego de que el presidente Donald Trump asegurará que “Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos y no lo va a hacer por mucho más tiempo”.

El mandatario estadounidense reiteró los señalamientos sobre Gustavo Petro asegurando que tiene “molinos y fábricas para hacer cocaína, pero no lo hará por mucho más tiempo” y ante la pregunta de qué implica decir que “no lo hará por mucho más tiempo” y que si esto significa que habrá una operación en Colombia, Trump se limitó a decir “eso suena bien para mí”.

Este pronunciamiento de Donald Trump ocurre luego de que le advirtiera al presidente Colombiano que debe “cuidarse el trasero” y de que Petro le respondiera en X.

“Deje de calumniarme señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”, aseguró Petro.

La política colombiana reacciono ante estas amenazas. En Caracol Radio le contamos.

Noticia en desarrollo...

