¿Qué opinión tiene la política colombiana ante las amenazas de Donald Trump a Gustavo Petro?
Así reaccionaron diferentes sectores políticos tras la reciente amenaza de Trump hacia Petro.
Luego de que el presidente Donald Trump asegurará que “Colombia también está muy enferma y está dirigida por un hombre enfermo que le gusta hacer cocaína y enviarla a los Estados Unidos y no lo va a hacer por mucho más tiempo”.
El mandatario estadounidense reiteró los señalamientos sobre Gustavo Petro asegurando que tiene “molinos y fábricas para hacer cocaína, pero no lo hará por mucho más tiempo” y ante la pregunta de qué implica decir que “no lo hará por mucho más tiempo” y que si esto significa que habrá una operación en Colombia, Trump se limitó a decir “eso suena bien para mí”.
Este pronunciamiento de Donald Trump ocurre luego de que le advirtiera al presidente Colombiano que debe “cuidarse el trasero” y de que Petro le respondiera en X.
“Deje de calumniarme señor Trump. Así no se amenaza a un presidente latinoamericano surgido de la lucha por la paz del pueblo de Colombia”, aseguró Petro.
La política colombiana reacciono ante estas amenazas. En Caracol Radio le contamos.
Noticia en desarrollo...