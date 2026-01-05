Wilson Morelo sorprende con nuevo equipo en el fútbol colombiano
El delantero cordobés de 38 años jugará en el equipo número 17 de su carrera deportiva.
Wilson Morelo, delantero cordobés de 38 años y campeón continental con Independiente Santa Fe en el 2015, sorprendió por su nuevo equipo, el cual aún no ha oficializado su contratación, pero ya se le ha visto al atacante luciendo el uniforme y en entrenamientos.
Morelo, que el año pasado defendió los colores de Águilas Doradas, ahora será jugador del Deportivo Pasto, uno de los equipos que más salidas tuvo en el presente mercado de cara a la Liga 2026-I.
En una foto publicada por el periodista Sebastián Hurtado, se puede ver no solo a Wilson Morelo, también a Fainer Torijano, Mayer Gil y al argentino Diego Chávez, refuerzos del club para este campeonato.
Deportivo Pasto será el equipo número 17 en la carrera de Morelo, quien tuvo su época más brillante en Independiente Santa Fe, equipo con el que estuvo muy cerca de llegar a los 100 goles y con el cual conquistó un título de la Copa Sudamericana.
En el exterior, Colón de Santa Fe, en Argentina, fue la cuna de su mejor rendimiento internacional, cuadro con el que fue subcampeón del mismo certamen.
Barrida en la nómina del Deportivo Pasto
Como ya es costumbre, el Deportivo Pasto anunció una salida masiva de jugadores de su plantel de cara al inicio de un nuevo campeonato, en esta oportunidad fueron 17 los futbolistas que dejaron el equipo.
- Víctor Andrés Cabezas: Finalización de contrato.
- Diego Martínez: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.
- Santiago Jiménez: Finalización de contrato.
- Saleth Puello: Finalización de contrato.
- Juan Franco: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.
- Luis Caicedo: Finalización de contrato.
- Mauricio Castaño: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.
- Felipe Jaramillo: Finalización de contrato.
- Juan Valencia: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.
- Kevin Rendón: Finalización de contrato.
- Julián Quintero: Finalización de contrato.
- David Camacho: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.
- Gonzalo Ritacco: Finalización de contrato.
- Facundo Boné: Finalización de contrato.
- Jefferson Rivas: Terminación de contrato por mutuo acuerdo.
- Diego Castillo: Finalización de contrato.
- Brayan Sánchez: Actualmente se gestiona un posible préstamo a otro club