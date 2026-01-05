Wilson Morelo sorprende con nuevo equipo en el fútbol colombiano

Wilson Morelo, delantero cordobés de 38 años y campeón continental con Independiente Santa Fe en el 2015, sorprendió por su nuevo equipo, el cual aún no ha oficializado su contratación, pero ya se le ha visto al atacante luciendo el uniforme y en entrenamientos.

Morelo, que el año pasado defendió los colores de Águilas Doradas, ahora será jugador del Deportivo Pasto, uno de los equipos que más salidas tuvo en el presente mercado de cara a la Liga 2026-I.

En una foto publicada por el periodista Sebastián Hurtado, se puede ver no solo a Wilson Morelo, también a Fainer Torijano, Mayer Gil y al argentino Diego Chávez, refuerzos del club para este campeonato.

Entre las caras nuevas de@DeporPasto que se suman a los trabajos en la capital de la República desde el viernes 2 de enero están:



Diego Chávez

Wilson Morelo

Fainer Torijano

Mayer Gil



Todos ellos, junto a las demás incorporaciones, hacen parte del proceso habitual de… pic.twitter.com/KWYRwf3FXR — Sebastián Hurtado (@SebasHurtado93) January 3, 2026

Deportivo Pasto será el equipo número 17 en la carrera de Morelo, quien tuvo su época más brillante en Independiente Santa Fe, equipo con el que estuvo muy cerca de llegar a los 100 goles y con el cual conquistó un título de la Copa Sudamericana.

En el exterior, Colón de Santa Fe, en Argentina, fue la cuna de su mejor rendimiento internacional, cuadro con el que fue subcampeón del mismo certamen.

Barrida en la nómina del Deportivo Pasto

Como ya es costumbre, el Deportivo Pasto anunció una salida masiva de jugadores de su plantel de cara al inicio de un nuevo campeonato, en esta oportunidad fueron 17 los futbolistas que dejaron el equipo.