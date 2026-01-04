Medellín sorprende al contratar un experimentado arquero internacional para jugar Copa Libertadores

Independiente Medellín es uno de los representantes que tendrá el país en la Copa Libertadores 2026. A pesar de no haber sido campeón de ningún torneo del año anterior, su brillante rendimiento lo llevó a terminar en los dos primeros puestos de la reclasificación.

Así las cosas, el cuadro antioqueño tendrá que disputar la segunda fase previa del campeonato internacional. Allí enfrentará al Liverpool de Uruguay y en caso de avanzar se mediría con Guaraní de Paraguay.

Por lo anterior, la directiva del equipo ha empezado a moverse en el mercado. Inicialmente anunció la contratación de Yony González y este domingo 4 de enero anunció la llegada de un nuevo guardameta.

Medellín sorprende al contratar a Ichazo

A través de redes sociales, el Independiente Medellín oficializó el fichaje de Salvador Ichazo, arquero uruguayo que llega proveniente del Deportivo Pereira.

“El Equipo del Pueblo informa que ha llegado a un acuerdo para la vinculación del arquero uruguayo Salvador Ichazo Fernández, quien se integra al plantel profesional del Deportivo Independiente Medellín tras la adquisición de sus derechos deportivos” se indica en el comunicado publicado por el club.

Ichazo firma por dos años (hasta diciembre del 2027) con la posibilidad de ampliar el vínculo por una temporada más. Asimismo se convierte en el segundo extranjero del plantel, tras el polaco-argentino Francisco Fydriszewski (goleador del Finalización 2025).

El experimentado futbolista llega para competir por un lugar en el once titular con Eder Chaux y José Luis Chunga, recordando que Washington Aguerre dejó la institución para unirse a Peñarol.

En su paso por Pereira, Ichazo, de 33 años, tuvo 30 porterías en cero durante 81 partidos jugados. Adicionalmente concedió 82 anotaciones y fue amonestado en 15 oportunidades. Nunca vio la roja.

