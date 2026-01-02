Dos homicidios marcan el inicio del 2026 en el área metropolitana de Bucaramanga

Bucaramanga, Santander

El primer caso se presentó a las 6:10 de la mañana del 1 de enero, en el barrio El Refugio de Piedecuesta. La víctima fue identificada como Fernando Elías Gualdrón Gutiérrez, de 21 años, obrero de construcción, quien sufrió dos heridas en la región precordial izquierda, una en el maxilar izquierdo y otra en el antebrazo izquierdo.

De acuerdo con la información recopilada en el lugar, el joven habría llegado al sitio donde se encontraban varias personas con la intención de generar una riña. Durante el altercado, fue atacado con arma cortopunzante y posteriormente auxiliado y trasladado al Hospital Local de Piedecuesta, a donde ingresó sin signos vitales debido a la gravedad de las lesiones. Gracias a información suministrada por la comunidad y al monitoreo de cámaras de seguridad, las autoridades lograron la captura de dos personas, quienes presuntamente estarían involucradas en el hecho.

Cerca de 12 horas después, hacia las 4:30 de la tarde, se registró otro homicidio, esta vez en la cancha de tierra del asentamiento humano Villa Mercedes, al norte de Bucaramanga. La víctima fue Pedro José Pérez Itriago, mototaxista de nacionalidad venezolana.

El hombre recibió un impacto de bala en la región nasal, con salida en la región occipital. Según información recolectada en el sector, la víctima se encontraba compartiendo con otras personas y consumiendo bebidas embriagantes cuando dos sujetos vestidos de negro y armados llegaron al lugar, obligaron a retirarse a quienes lo acompañaban y, una vez en la cancha, le dispararon.

Pedro José Pérez Itriago fue trasladado al Hospital Local del Norte, donde falleció debido a la gravedad de las heridas, mientras que los agresores huyeron con rumbo desconocido. Las autoridades adelantan las investigaciones para dar con su paradero.