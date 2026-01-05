Nuevo cambio en el gabinete departamental de Caldas

Manizales

Se trata de Juanita Espeleta Noreña, quien después de un tiempo de estar en el Ministerio de las Tecnologías de la Innovacion y las comunicaciones, llega a asumir el rol de Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación de Caldas.

El gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez, posesionó oficialmente a la funcionaria quien tendrá como retos la articulación de programas y políticas públicas orientadas al impulso del emprendimiento, el fortalecimiento de las empresas locales, la dinamización de sectores estratégicos como el turismo y la economía digital, así como la contribución al cierre de brechas sociales mediante la generación de oportunidades reales para los habitantes de los 27 municipios de Caldas.

“Desde la Secretaría trabajaremos en el desarrollo de proyectos que permitan seguir fortaleciendo sectores estratégicos como el turismo y la economía del departamento en general. Nuestro compromiso es continuar apoyando a los hombres, mujeres y emprendedores que son pilares del desarrollo económico de Caldas, así como dar continuidad a los procesos relacionados con el sector minero, que han contado con el respaldo del Gobierno de Caldas”, destacó la funcionaria.

Hoja de vida de la nueva secretaria

La nueva jefa de este despacho es socióloga de la Universidad de Caldas, cuenta con una Especialización en Contratación Estatal de la Universidad de Manizales y es magíster en Administración Pública.

Dentro de su trayectoria en el servicio público, ha ocupado cargos como jefe de la Oficina de Fomento Regional del Ministerio TIC (2023–2025) y Secretaria de Integración y Desarrollo Social del departamento de Caldas entre los años 2022 y 2023.

Asimismo, fue jefe de la Oficina de Proyectos Especiales y Desarrollo Económico de su municipio natal, Chinchiná. También fue asesora del Plan Departamental de Agua de Caldas, así como de procesos relacionados con acueductos rurales e instituciones educativas.

Desafíos en la Secretaría

El Gobernador de Caldas fue enfático en explicar que sus desafíos van de la mano con la articulación y fortalecimiento de las unidades de dicho despacho donde se destacan los programa de la Unidad de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial donde deben continuar fortaleciendo los programas de apoyo a emprendedores y microempresarios, con un enfoque territorial en los 27 municipios del departamento, donde se destacan programas como Caldas Joven, Sello Rosa, Artesanías de Caldas, entre otras.

Ciencia, Tecnología e Innovación

“Uno de los objetivos prioritarios será consolidar el Parque Tecnológico de Villamaría como un motor de desarrollo e innovación para el departamento. Este espacio se proyecta como referente nacional por su capacidad de articular conocimiento con las necesidades del territorio”, destacó el mandatario departamental.

En el caso de la unidad de turismo, otro de los retos es seguir posicionando a Caldas como un destino turístico, cultural, natural y deportivo de alto impacto con el objetivo de destacar su biodiversidad, gastronomía, tradición cafetera e identidad multicultural. Además de impulsar la marca destino Caldas es Natural.