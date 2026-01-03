“La ambulancia que nos entregaron no cuenta con la documentación requerida”: Bomberos Risaralda

Manizales

Bomberos del municipio de Risaralda, denunciaron que no tienen vehículo para atender las emergencias. En muchos casos deben usar carros de la Alcaldía para desplazarse a las veredas donde se presentan incendios.

Carlos Alberto Valencia, comandante de Bomberos de Risaralda , comentó que el equipo atiende emergencias en la zona urbana y rural del municipio, y a veces, según él, también deben apoyar las emergencias de la zona rural del municipio y cercanas a Anserma y Arauca, corregimiento de Palestina. Sin embargo, los Bomberos carecen de una camioneta 4x4 para acceder a las vías que conducen a las veredas, por lo que su atención, aunque es rápida, requiere gestiones adicionales antes de acudir al llamado.

“En pues si el hospital nos donó un vehículo tipo ambulancia para prestar servicio, pero está limitado, lo cual puede llegar a consecuencias con la institución por la prestación de este servicio sin contar con la documentación, los equipos y el personal adecuado para este servicio”, dijo Valencia.

Explicó que hay una ambulancia , pero esta no cumple con los requerimientos técnicos para funcionar

¿Qué dice la ley?

La Ley 1575 de 2012, que reglamenta el funcionamiento de los bomberos dice lo siguiente : “Es deber del Estado asegurar su prestación (De la gestión del riesgo) eficiente a todos los habitantes del territorio nacional, en forma directa a través de Cuerpos de Bomberos Oficiales, Voluntarios”