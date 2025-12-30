Martes 30 de diciembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Mediante alocución presidencial en la noche del lunes 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro dio al país el anuncio oficial del incremento del salario mínimo vital. El aumento será del 23,5%, quedando en 2′000.000 para el 2026.

Ya se generan las diferentes reacciones sobre el panorama, el gobernador del departamento Juan Miguel Galvis considera es un tema neurálgico porque si bien para los ciudadanos es positivo porque es beneficioso al no tener unos recursos importantes, considera que la complejidad se centra en el sector empresarial que tendrán dificultades para lograr sostener la carga laboral porque el incremento es alto.

Fue claro en que es clave trabajar en pro del empleo formal en el departamento es así como han fortalecido el ajuste al plan básico de ordenamiento territorial de La Tebaida para que sea un centro logístico que fortalecería el empleo formal.

Recordemos que el aumento del salario mínimo comenzará a regir a partir del 1 de enero del 2026.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en el Quindío sostiene que realizan vigilancia a los casos de menores quemados con pólvora para garantizar su protección y la responsabilidad de sus cuidadores

De los 15 casos de quemados con pólvora en el departamento, cuatro corresponden a menores de 18 años de edad que se han registrado tres en el municipio de Armenia y uno en Calarcá.

La directora encargada regional del ICBF en el departamento, Alexandra Candelo reforzó el llamado a los padres de familia y cuidadores de menores de edad para evitar la manipulación de pólvora de cara a la celebración de fin de año debido a las lesiones que puede generar, pero también por las consecuencias a los mayores de edad responsables de la situación.

La funcionaria dijo que es clave abstenerse de este tipo de prácticas puesto que tiene secuelas físicas y también psicológicas porque pueden presentarse amputaciones.

Explicó que en caso de que un menor de edad resulte quemado con pólvora el sistema de salud debe reportarlo al ICBF y desde la entidad verifican los derechos para que la autoridad competente defina las rutas a establecer y dictará las medidas como puede ser una amonestación, curso pedagógico con la defensoría del pueblo y si se evidencia vulneración de derechos podrá ser retirado del núcleo familiar para ponerlo a disposición del instituto.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La personería de Armenia durante el año atendió 1.162 casos en salud donde la mayoría estuvieron relacionados con las dificultades en la entrega de medicamentos

Precisamente el ministerio público entregó un balance del trabajo realizado durante este año que ya culmina donde uno de los factores de mayor relevancia tiene que ver con el tema de salud puesto que fueron varias las solicitudes de los ciudadanos ante la vulneración de derechos.

La personera municipal, Juliana Victoria Ríos dio a conocer que ejercieron un riguroso control y acompañamiento en la defensa del derecho a la salud, atendiendo 1.162 casos en salud durante el año 2025.

Explicó que las principales solicitudes estuvieron relacionadas con la entrega de medicamentos, citas médicas, procedimientos, insumos médicos, transporte y servicios de enfermería, gestionadas ante distintas EPS e IPS de la capital quindiana, siendo la EPS mas requerida, la NUEVA EPS seguida de ASMETSALUD.

Asimismo, indicó que en lo corrido del año activaron 62 rutas de protección entre esos 30 casos de violencia en contexto familiar, 16 por abandono familiar, 11 casos de acoso escolar, 4 de violencia sexual y un caso remitido a la Unidad Nacional de Protección.

También destacó que recepcionaron 188 declaraciones de hechos victimizantes relacionadas principalmente con hechos de desplazamiento forzado que afectan a la población como son 152 casos por desplazamiento forzado y amenazas, 3 por atentado terrorista, 10 casos por amenazas, 10 por homicidio y un caso por secuestro.

Reiteró que es clave el acompañamiento de la personería en pro de garantizar los derechos de la ciudadanía por eso estarán reforzando las labores para el año 2026.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Ante el anuncio de Colsubsidio de no entregar medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS, en Armenia advierten que no hay claridad de quien se encargará del proceso lo que agravará la calidad de vida de los afiliados

Recordemos que Colsubsidio informó que a partir del primero de enero de 2026 se dará el cierre definitivo del servicio de dispensación de medicamentos para los usuarios afiliados a la Nueva EPS en todos sus puntos de atención a nivel nacional.

Precisamente el presidente de la Asociación de Usuarios en el Quindío, Roberto Acosta evidenció que es muy complejo el panorama porque impactará directamente en la salud de los afiliados entendiendo que el medicamento es clave para los diferentes tratamientos médicos.

Dijo que la situación va de mal en peor y sobre todo después de la intervención del gobierno nacional porque no hay soluciones concretas que permitan mejorar el panorama. Ante el caso puntual con Colsubsidio manifestó que se veía venir porque ha sido evidente la disminución en la entrega de medicamentos y los pendientes son de un gran volumen.

Alertó que están doblemente atentando contra los pacientes como accionistas de la Nueva EPS y que estaban a cargo de la entrega de medicamentos en la ciudad porque hay otros operadores, pero solo en el resto de los municipios.

Sobre que el panorama tiende a empeorar, el presidente de la asociación de usuarios afirmó que las directivas de la Nueva EPS que están en manos del gobierno son a través del agente interventor ha realizado una serie de cambios en los mandos medios, sin embargo, no ha dado frutos que permitan solventar la crisis.

Resaltó que realizaron una reunión de la asociación, pero el director regional de la Nueva EPS no se presentó por lo que no se logró exponer las inquietudes que encienden las alarmas para los usuarios.

Es de anotar que son más de 240 mil afiliados de la Nueva EPS en el departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Luego de conocerse en Colombia el primer caso de Influenza A (H3N2), la Secretaría de Salud departamental informa a la ciudadanía que, a la fecha, el Quindío NO registra casos confirmados, y mantiene activa la vigilancia epidemiológica de las infecciones respiratorias agudas (IRA), incluyendo la Influenza A (H3N2) variante K, con el propósito de prevenir su transmisión y mitigar su impacto en la salud pública.

El alcalde de Armenia entregó 12 camionetas de platón 4x4 automáticas, a los organismos de seguridad, control y vigilancia, vehículos adquiridos con recursos del Fondo de Seguridad del Municipio con aprobación del Comité de Orden Público.

El parque automotor será asignado así, Policía Nacional en Armenia: 2. Octava Brigada del Ejército: 2. Fiscalía: 3. Migración Colombia: 2. Seguridad y Convivencia: 2. Gestión del Riesgo: 1.

Dos camionetas se suman a las más de 12 que ha entregado la alcaldía de Armenia a la Policía para fortalecer el parque automotor, el 70% de los vehículos se encontraban obsoletos

En la plazoleta de la quindianidad de la capital quindiana se llevó a cabo el acto protocolario donde fueron entregados vehículos a diferentes instituciones entre esas Policía, Fiscalía y Ejército.

En efecto el coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento indicó que las dos camionetas se suman a las más de 12 que han sido entregadas por la administración municipal y que con las nuevas se fortalecerán las especialidades como son la inteligencia policial y el grupo Gaula.

Afirmó que gracias a este tipo de entregas lograron que cada uno de los Comandos de Atención Inmediata, CAI, de la capital quindiana cuenten con camioneta lo que permitirá una mayor capacidad operativa.

Enfatizó que anteriormente el parque automotor estaba obsoleto en un 70%, es decir, vehículos que tenían hasta 12 años de servicio lo que no permite la asignación de recursos para su respectivo mantenimiento.

Destacó que en la primera fase son más de 30 vehículos que han recibido y se prevé la adquisición el próximo año de las Necromóvil, vehículos de explosivos y los destinados para el transporte de los carabineros.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La inteligencia artificial fortalece la seguridad en el municipio de Filandia, autoridades resaltan la importancia para garantizar la tranquilidad de propios y visitantes

En efecto uno de los municipios que está a la vanguardia en materia de tecnología es la colina iluminada del Quindío donde fortalecen las estrategias en pro de la seguridad. El alcalde del municipio, Duberney Pareja manifestó que la inteligencia artificial debe utilizarse de la mejor manera y en bienestar del ser humano por eso es clave la consolidación del proyecto.

Dio a conocer que Filandia es el único municipio de Colombia que tiene un sistema de turismo, movilidad y seguridad a través de la inteligencia artificial contratado a través de recursos del fondo de seguridad.

A propósito, en la madrugada del sábado 27 de diciembre quedó evidenciado un hecho de vandalismo en el municipio de Filandia.

En un video se evidencia como un grupo de jóvenes que departían en vía pública de un momento a otro la emprenden contra un contenedor de basura que se daña y caen los residuos sobre el suelo, ante la situación los jóvenes huyen del lugar.

A través de sus redes sociales, el alcalde del municipio Duberney Pareja mencionó que gracias a la inteligencia artificial los jóvenes fueron identificados y anunció que habrá sanciones.

El templo Jesús, María y José del municipio de Quimbaya será elevado a la dignidad de Basílica Menor, una de las distinciones más importantes que otorga la iglesia católica en el mundo

Una Basílica Menor es un templo que recibe una designación especial del Santo Padre debido a su relevancia histórica, arquitectónica, espiritual y litúrgica. Este título establece un vínculo particular con la Santa Sede y concede privilegios litúrgicos, celebraciones solemnes especiales y el derecho a utilizar símbolos papales como el conopeo y el tintinábulo.

El anuncio fue dado a conocer por monseñor Carlos Arturo Quintero, Obispo de la Diócesis de Armenia en el marco de la clausura del Jubileo “Peregrinos de Esperanza” llevada a cabo este domingo 28 de diciembre.

El padre Ferney Castañeda Marín, párroco de la iglesia Jesús, María y José del municipio de Quimbaya dijo que es muy gratificante el anuncio que transmitió monseñor de lo establecido por la Nunciatura Apostólica del Vaticano en Colombia.

Fue claro que el anuncio genera un compromiso mayor porque conocen muy bien que el reconocimiento lo hace la Santa Sede a la iglesia que tiene un especial desempeño pastoral para simbolizar su conexión íntima con el Santo Padre.

Señaló que el templo del municipio de Quimbaya es el hogar de Cristo de la Esperanza donde toda la pastoral de la comunidad está atravesada por la espiritualidad de la esperanza.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gobernación del Quindío a través de la Empresa para el Desarrollo Territorial -PROYECTA- presentaron la Plataforma de Interpretación del Paisaje Cultural Cafetero “Ciudad sobre letras” en el municipio de Calarcá.

La plataforma “Ciudad sobre letras”, combina no solo la exaltación a la tradición cafetera de esta tierra, sino que resalta el liderazgo que durante muchos años ha tenido el municipio como horizonte cultural en el occidente colombiano; asimismo, dentro de los espacios dispuestos en el lugar, se podrán observar lugares para la comercialización del grano, otros para procesos culturales y presentación de eventos, y de manera muy particular, una vistosa jardinería que fue elaborada por personal del Jardín Botánico del Quindío, e igualmente un bello mural alegórico al tema central del PCC, realizado por el maestro calarqueño Henry Villada.

El municipio de Córdoba celebra sus tradiciones con el Concurso de Año Viejo

Con el objetivo de fortalecer las tradiciones culturales y promover la participación ciudadana, la Alcaldía de Córdoba viene realizando el Concurso de Año Viejo, una actividad que reúne creatividad, identidad y trabajo comunitario en torno a una de las celebraciones más representativas de fin de año.

La coordinadora de la Casa de la Cultura del municipio de Córdoba, Ángela María Restrepo Muñoz, destacó que este concurso busca rescatar y mantener viva una tradición popular que por años ha unido a familias, vecinos y comunidades, evitando que se pierda la esencia cultural que caracteriza al municipio.