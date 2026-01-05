Luciano Pons reveló por qué no aceptó la oferta del América y de otros equipos de Colombia

Atlético Bucaramanga publicó un video expectativa sobre la continuidad de Luciano Pons en el equipo. En la primera parte del clip, pareciera que se estuviera despidiendo, pero al final el propio argentino confirma su continuidad, con un contrato hasta diciembre de 2028.

En El VBar Caracol, el futbolista de 35 años reveló que tuvo ofertas de más equipos en el fútbol colombiano. Una de esas era del América de Cali y otra del Deportivo Cali, así como una desde Bogotá, pero su elección fue quedarse en el cuadro Leopardo.

Pons explicó que se trató de un acto de agradecimiento con el conjunto santandereano, pues cuando no tuvo un buen año con Universidad de Chile, Bucaramanga fue el equipo que se la jugó por contratarlo.

Cada gol fue un abrazo con la hinchada... 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬, 𝐋𝐮𝐜𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥🫶🏻🧉#MiHerenciaMiPasión🫀 pic.twitter.com/aOkAvtRU39 — Atlético Bucaramanga (@ABucaramanga) January 5, 2026

“Sabíamos que teníamos esa propuesta (del América). Fui muy agradecido a ellos y a los equipos que me han contactado, les agradecí, pero en mi cabeza estuvo la idea de jugar en Bucaramanga. Les daba la prioridad porque cuando estuve en U de Chile, hubo equipos que me contactaron, pero no se la querían jugar y Bucaramanga me llamó, fue de los primeros que insistió y me dio la mano para volver al fútbol de Colombia y demostrar mi juego. Soy muy agradecido y le di la prioridad a Bucaramanga, se la jugaron y lo valoro muchísimo”, comentó el argentino.

No quiso entrar en detalles de las propuestas que recibió, pero aseguró: “Había propuestas. Sí, tuve varias propuestas, de Cali tuve dos, también hubo de Bogotá, tuve varias, pero es mejor no nombrarlas, porque muchos pensarán distinto. Yo quiero tener mi cabeza tranquila en que tomé la mejor decisión y meterle con toda”.

Por su parte, ahondó en por qué prefirió seguir en el cuadro Leopardo: “Lo primero fue que quería tener otra revancha, poder volver a pelear un torneo con Bucaramanga. El trato que tuvo la gente conmigo y mi familia, desde el primer día, más allá de que algunos pensaron mal por el mal año que tuve en Universidad de Chile, venía con confianza, fe y hacerlo de la mejor manera. Mucha gente ha venido a pedirme disculpas por lo que han dicho, cosas malas, entonces todos fueron perdonados. La pasión que hay en esta ciudad por el fútbol, el trato que nos dieron fue maravilloso, era algo que me motivaba mucho”.

Sobre los objetivos del Bucaramanga para este 2026, comentó: “Sigue siendo el mismo, seguir trabajando, mejorando todo lo bueno que se ha hecho, no conformarse con eso. Nos vamos a poner como objetivo poder clasificar a los ocho cuando antes, tratar de ganar ese partido contra América para poder meternos en Sudamericana, que sería uno de los objetivos de este año. Después tratar de hacer una buena copa internacional. Hay que ir paso a paso, no tenemos mucho tiempo, entonces hay que prepararse de la mejor manera”.

Finalmente, se refirió a cómo ha sido su relación con Leonel Álvarez. “Es un técnico muy bueno, una persona muy abierta al jugador, tratando de buscar que el jugador tenga la mayor comodidad posible dentro del campo de juego. Eso para uno es muy importante, desde que llegó a Bucaramanga, a mí me ha tratado de la mejor manera, me dijo que me iba a dar la confianza. Trabaja mucho sobre los partidos, tenemos buenos entrenamientos, esas cosas suman un montón y esa trayectoria a uno lo ayuda para poder estar lo más tranquilo posible”.