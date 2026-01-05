Desde Brasil aseguran que América de Cali ya tiene listo su nuevo arquero

XI inicial de América de Cali en la Liga Colombiana / Colprensa

América de Cali tuvo la salida de dos de sus tres arqueros durante el presente mercado de pases. El venezolano Joel Graterol y el uruguayo Santiago Silva se marcharon del equipo de cara a la Liga 2026-I.

El cuadro vallecaucano ya tendría listo su nuevo portero, el cual también es extranjero y tendría, como dato no menor, una para de más de un año sin jugar.

Jean Paulo Fernandes, arquero brasileño de 30 años, sería nuevo jugador del América de Cali, así lo informó Globo Esporte, principal medio deportivo de Brasil. Esta semana llegaría a la ciudad.

“El portero Jean se unirá al América de Cali en Colombia. El jugador de 30 años había estado sin equipo desde que dejó Cerro Porteño en Paraguay en mayo pasado”, informó el medio.

Y añade: “El último partido oficial de Jean fue en noviembre de 2024, cuando aún jugaba para el Cerro. El portero jugó cuatro temporadas en el fútbol paraguayo y dejó el club tras perder su puesto con la llegada de Gatito Fernández”.

Actualmente, América cuenta con Jorge Soto en el plantel, quien comenzaría el campeonato como el dueño del puerto como titular en el equipo dirigido por el antioqueño David González.

A la fecha, América ha anunciado la contratación de dos refuerzos únicamente, el venezolano Darwin Machís y Carlos Sierra. Mientras que Jan Lucumí fue adquirido en su 100% al Boca Juniors de Cali.