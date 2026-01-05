Globo con pólvora cayó en unidad residencial en Itagüí y causó daños materiales

Itagüí, Antioquia

Un enorme globo cargado con pólvora cayó en la mañana del pasado 04 de enero en la unidad residencial La Hortensia 2, ubicada detrás del Centro de la Moda, en el municipio de Itagüí, generando daños materiales en el salón social del conjunto.

Se registran pérdidas en las tejas, cielo razo, talanquera y estructura del techo del salón social. Hasta el momento no se reportan personas lesionadas.

Tras el impacto del artefacto se produjo un conato de incendio que fue atendido inicialmente por varios jóvenes residentes del lugar, quienes utilizaron extintores mientras se esperaba la llegada del Cuerpo de Bomberos.

Las autoridades hicieron presencia en el sitio para controlar la situación y evaluar los daños ocasionados, se utilizaron 2 unidades de bomberos para ayudar a extinguir el fuego.

Se adelantan las investigaciones para establecer el origen del globo y determinar posibles responsabilidades.