Antioquia llega a 195 lesionados por pólvora: un hombre en Sonsón sufrió quemaduras de tercer grado

Antioquia completó 195 personas lesionadas por pólvora en la temporada 2025–2026, tras registrarse seis nuevos casos entre el 2 y el 3 de enero, según el más reciente reporte de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validado por el Instituto Nacional de Salud. El caso más grave ocurrió en Sonsón, donde un hombre de 28 años sufrió quemaduras de tercer grado en una mano.

El informe oficial evidencia que, pese al llamado reiterado a no usar pólvora, los accidentes continúan afectando a adultos y menores en distintos municipios del departamento, con lesiones que comprometen rostro, manos, extremidades y órganos visuales.

Caso grave en Sonsón y lesiones con daño ocular en Medellín

Entre los nuevos casos reportados se encuentra el de un hombre de 28 años en Sonsón, quien sufrió laceración y quemadura de tercer grado en una mano, tras manipular artefactos tipo totes. Este caso se suma a otros incidentes de alta gravedad registrados durante la temporada.

En Medellín, un hombre de 28 años presentó quemaduras de segundo grado en el rostro y daño ocular, luego de manipular una torta de fuegos artificiales, una de las causas recurrentes de lesiones severas durante las celebraciones de fin e inicio de año.

Menores de edad, nuevamente entre los afectados

El reporte confirma que dos menores resultaron lesionados en este nuevo corte. En Angelópolis, un niño de 9 años sufrió quemadura de segundo grado en una mano tras manipular un taco, mientras que en Marinilla, un menor de 10 años presentó laceraciones y quemaduras de primer grado en mano y miembro superior, asociadas a la manipulación de una chapola.

Las autoridades de salud han reiterado que la manipulación directa de pólvora por parte de menores sigue siendo una de las situaciones de mayor riesgo y con consecuencias permanentes.

Accidentes por observación y globos continúan ocurriendo

El informe también registra casos en los que las personas resultaron lesionadas sin manipular directamente la pólvora. En Donmatías, una mujer de 42 años sufrió laceraciones y quemaduras en el tronco mientras observaba la quema de una papeleta. En Sabaneta, una mujer de 65 años presentó quemaduras de segundo grado en pie y extremidades, asociadas al uso de globos.

Estos casos confirman que incluso la observación cercana de artefactos pirotécnicos representa un riesgo significativo.

Un aumento del 35,4 % frente al año anterior

Con los 195 casos acumulados, Antioquia registra un incremento del 35,4 % frente a la temporada 2024–2025, cuando a la misma fecha se contabilizaban 144 personas lesionadas. Del total actual, 62 corresponden a menores de edad, 133 a adultos y 19 personas han sufrido amputaciones.

Las cifras oficiales también indican que la ocupación de las unidades de quemados en Antioquia se mantiene al 100 %, tanto en población adulta como pediátrica, lo que agrava el impacto del uso de pólvora sobre el sistema de salud.