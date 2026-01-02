Metrolínea amplió contrato de buses alquilados hasta el 5 de febrero de 2026

Bucaramanga

El gerente de Metrolínea, Emiro José Castro, confirmó que el contrato de alquiler de buses que actualmente refuerza la operación del sistema de transporte masivo del área metropolitana de Bucaramanga fue ampliado hasta el próximo 5 de febrero tras la firma de un otrosí el pasado 30 de diciembre de 2025.

“Van hasta el 5 de febrero, firmamos un otrosí el 30 de diciembre para que estos buses lleguen hasta esa fecha y ahí inmediatamente tenemos que hacer un nuevo contrato por el resto de la vigencia 2026″, explicó Emiro Castro.

Según el gerente, esta estrategia ha permitido mantener la operación del sistema mientras se adelantan los trámites contractuales y se espera la llegada de los recursos aprobados por el Concejo de Bucaramanga dentro del presupuesto municipal.

El gerente de Metrolínea destacó que el alquiler de buses, sumado a las alianzas con las empresas del Transporte Público Colectivo, permitió que Metrolínea cerrara el 2025 con más de siete millones de usuarios, lo que representa un incremento de 360.000 pasajeros, equivalente al 3,8%, siendo la primera vez en diez años que el sistema logra recuperar pasajeros.