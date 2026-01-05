Alcalde de Montería coordina con Asocapitales ante posible aumento de migración venezolana

Montería

El alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, se refirió a la reciente captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, atribuyendo la situación a un deterioro histórico en la relación entre el poder y la ciudadanía.

En sus declaraciones, el mandatario expresó su preocupación por la población civil del país vecino y subrayó la necesidad de que el proceso posterior se encamine con paz y organización.

“Esa es la consecuencia de años de deterioro, de décadas, de deterioro entre el poder y la voluntad de los ciudadanos”, afirmó Kerguelén.

El alcalde agregó que lo sucedido es el reflejo de lo que ocurre “cuando uno está desconectado de lo que sienten los ciudadanos”. Su principal inquietud, según manifestó, recae ahora en el bienestar de los venezolanos.

“Hoy a mí me inquieta mucho, sobre todo la población civil de Venezuela, qué es lo que debe primar, que la gente esté bien y espero que esa transición democrática que viene ahora se encamine de paz”, declaró.

Sin embargo, más allá de los acontecimientos políticos, Kerguelén puso el foco en las potenciales consecuencias para Colombia, dado el carácter limítrofe de ambos países.

Posible incremento de la migración

Reconoció que es necesario esperar para ver las reacciones internacionales y, de manera crucial, evaluar el impacto dentro del territorio nacional. Ante este panorama, el alcalde advirtió sobre la posibilidad de un nuevo incremento en el flujo migratorio hacia ciudades colombianas, incluida la suya.

Montería, en su condición de ciudad receptora histórica de población proveniente de la zona fronteriza, se estaría preparando para brindar asistencia en caso de que la crisis se agudice.

Kerguelén recordó la trayectoria migratoria reciente: “Hemos visto que los venezolanos durante estas décadas, durante estos años han venido entrando por supuesto por La Guajira y terminan acá, incluso tenemos venezolanos en diferentes ciudades acá de Colombia”.

Esta experiencia previa ha llevado a la administración a estar en alerta y a buscar mecanismos de coordinación con otras urbes principales.

Para articular una respuesta conjunta y efectiva, el alcalde Kerguelén informó que ya se encuentra en diálogos con Asocapitales, la asociación que reúne a las capitales del país. El objetivo de estos contactos es definir herramientas y protocolos comunes ante un escenario de mayor presión migratoria.

“Todos estamos muy pendientes de esta situación, muy pendientes, pero sobre todo estamos también hablando con las ciudades de Asocapitales para ver cómo nosotros vamos a reaccionar ante esto, para ver por supuesto las reacciones y las herramientas que nosotros vamos a brindar”, explicó el mandatario local.

Esta acción busca asegurar que la posible llegada de personas sea gestionada de manera ordenada y con los recursos necesarios, priorizando la asistencia humanitaria en un contexto de incertidumbre.