Taxi Seguro, estrategia de seguridad que se implementa en Armenia, alianza alcaldía y Asobares

La alcaldía de Armenia, Asobares y Radio Taxi lideran la estrategia Taxi Seguro que busca que las personas, propias, visitantes y turistas puedan disfrutar de los establecimientos nocturnos con seguridad en esta Semana santa.

Caracol Radio Armenia originó el noticiero del mediodía desde el Centro Administrativo Municipal, CAM donde las autoridades, los gremios y los representantes de las empresas de Taxi hablaron de esta estrategia.

Carlos Arturo Ramírez, secretario de gobierno de Armenia

Asobares con el apoyo de la Secretaría de Gobierno y Radio Taxi, le dieron una propuesta a la alcaldía de Armenia que estamos apoyando y reforzando con todo nuestro aparato institucional.

Esto forma parte de todo ese accionar preventivo que tiene la ciudad, no solo con Semana Santa, sino lo que hemos venido haciendo a lo largo de estos días que es prevención y seguridad para los armenios, para los quindianos, para todos nuestros visitantes y todos nuestros turistas.

Carlos Arturo Ramírez, secretario de gobierno de Armenia. Foto Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar

Queremos que quien llegue a la ciudad ingrese a uno de los sitios donde se consume licor, sea un bar, un gastrobar, alguna de sitios de diversión, pues tenga la posibilidad y tenga la seguridad que va a ser acompañado por nuestros amigos de Radiotaxi que los va a llevar seguros a la casa. Entonces, de esto forma parte del convenio, que no vamos a tener problema de que salieron y van a coger cualquier vehículo y van a ser víctimas de cualquier delito, no, esto es un convenio de prevención y seguridad para todos los que estamos participando en este en este proyecto,

Campañas de prevención

El primer tema es que donde se ha consumido licor, estamos generando esas campañas de prevención, estamos haciendo visitas para que cumplan con la normatividad, para que no tengamos problemas frente a licores adulterados, falta de documentos, falta de requisitos, que cumplan con los planes de emergencia y demás, a la fecha le puedo decir con toda seguridad que hemos ingresado a 20 sitios, lamentablemente no le han incumplido a la ciudad, un 10% o 20% por falta de documentos, por falta de los equipos de emergencia.

Horario nocturno seguro

Del trabajo de la mano con Radiotaxi, uno de los puntos más críticos es cuando en horas en altas horas de la noche o de la madrugada salen nuestros ciudadanos a querer coger un vehículo y no lo encuentran, no les toca subirse a algún vehículo que no tiene las medidas de seguridad que corresponden. Por eso esta campaña de prevención y seguridad es tan importante para todos.

Natalia Gutiérrez directora de Asobares, Quindío

Realmente la campaña Taxi Seguro en Alianza con Radio Taxi es una iniciativa muy importante porque nos va a permitir que los establecimientos asociados a su área se conviertan en puntos mucho más seguros. La idea es sectorizar, obviamente, cada uno de los establecimientos donde se encuentra y posterior a ello empezar una pedagogía que va a acompañar de capacitaciones a los conductores porque con ello podemos generar seguridad también para el conductor, pero también para el usuario local.

Es muy importante nuestra alianza directa con la Secretaría de Gobierno, obviamente parte de la alcaldía de Armenia, porque ellos son los que están en estos momentos velando por la seguridad, como decía el secretario no solo físico, sino también en todo el tema de tramitología que para nosotros es muy importante a la hora de poder tener un asociado a su hogar.

Jorge Iván Ángel, presidente Asobares

La idea obviamente es expandir este tipo de estrategias, pero empezar con un piloto que se pueda generar un control a través de los asociados, porque la idea es tener una medición cuántos taxis seguros, cuántas personas han podido visitar los establecimientos y adicionalmente promover esa ese aplicativo que tiene Radio Taxi que nos permite hacer un rastreo un rastreo a los usuarios de la aplicación.

Andrés Pineda, Representante de Radio Taxi

Nosotros como Radio Taxi del Quindío nos vinculamos con las Asobares para ofrecerle a nuestra ciudadanía tu noche segura y comienza con Radio Taxi del Quindío y Asobares. La prioridad para Radio Taxi es la seguridad de todos nuestros quindianos, ya que nuestros conductores son la primera cara que ven los turistas aquí en la ciudad.

Caracol Radio Armenia desde las calles con la estrategia Taxi Seguro. Foto Cortesía alcaldía de Armenia Ampliar

Los turistas nos preguntan dónde pueden pasar una noche tranquila, qué bar le recomiendan, qué gastrobar o dónde pueden pasar su noche y la iniciativa es pensada para que disfrutes la vida nocturna con tranquilidad, saber que tienes un transporte confiable al salir de este sitio nocturno.

Jorge Eliecer Arango taxista

El contacto con el taxista es el primer contacto que tiene un turista que viene a la ciudad. Entonces, la estrategia que se está creando con los gastrobares, Asobares es afianzar y consolidar una imagen de ciudad segura, que el turista que viene se sienta totalmente tranquilo que se va a ir a transportar en un vehículo totalmente autorizado y confiable.

Radiotaxi del Quindío, empresa pionera en el servicio de rastreo satelital

Y la importancia que se haga de esta manera, además que se vaya a hacer como que identificarse como tal los taxis que estén involucrados en la estrategia, porque sobre todo para las mujeres a veces es un poco de temor cuando salimos de establecimientos nocturnos a abordar un taxi en la calle, por eso tan importante esta estrategia. Además, que con Radio Taxi del Quindío tiene totalmente la certeza una mujer de ir tranquila y llegar a su casa.

¿Cómo garantizamos la seguridad de nuestras mujeres y de todos los ciudadanos del Quindío?

Tenemos conductores verificados y estamos realizando capacitaciones constantes con ellos, tenemos una atención rápida en los bares o en los sitios donde se realizan nuestras actividades nocturnas, tenemos tarifas fijas y servicios monitoreados por nuestra aplicación Radiotaxi del Quindío y nuestros aliados principales que son todos nuestros afiliados Asobares como tal donde vamos a trabajar en conjunto, donde nos garantizamos por parte y parte de que nuestro ciudadano está en un sitio seguro y que va a llegar a su destino, su hogar de una manera segura.