Inicia recuperación de Acualago: empresa asume reactivación que estaría lista en diciembre de 2026

Bucaramanga, Santander

La Lotería de Santander, empresa propietaria del terreno, confirmó que ya se firmó un acuerdo con una empresa privada que se encargará de la rehabilitación total del parque acuático, sin el uso de recursos públicos.

Tras un proceso de evaluación que incluyó el interés de entidades públicas y privadas, en octubre se firmó un acuerdo con una empresa privada especializada en parques acuáticos, que será la encargada de restaurar toboganes, piscinas e infraestructura general.

“Durante el 2024 llegaron dos empresas interesadas en la reactivación del parque, dos entidades, una pública y una privada, y durante el 2025 se hizo la evaluación y se le dio algunos permisos para que ellos pudieran entrar y pudieran hacer sus estudios y diseños y pudieran hacer todo lo que se requería para que ellos se evaluaran y llegaran a la conclusión si en verdad tenían los medios y estaban interesados”, explicó Herwing Peña, Gerente de la Lotería de Santander.

Esta inversión será asumida en su totalidad por la empresa privada, que además pagará un arriendo a la Lotería de Santander por el uso del predio. No se destinarán recursos del Estado ni fondos públicos para este proyecto.

Aunque por ahora se mantiene la confidencialidad sobre el nombre de la empresa, se confirmó que cuenta con experiencia en el desarrollo y operación de parques acuáticos en Norteamérica y Centroamérica. En enero iniciarán las obras de recuperación y se espera que, si los tiempos se cumplen, el parque pueda reabrir sus puertas a la comunidad en la primera semana de diciembre de 2026.

La presentación oficial del proyecto, junto con los diseños y renders, se realizará en una rueda de prensa programada para la primera semana de febrero.

La Lotería de Santander, fortalecida financieramente

En medio de este anuncio, también se aclaró la situación financiera de la Lotería de Santander, luego de declaraciones recientes sobre un posible riesgo de liquidación. La entidad explicó que heredó una situación compleja, tras encontrar cerca de 16 mil millones de pesos invertidos en una cooperativa que entró en proceso de liquidación.

Luego de dos años de gestiones con la Superintendencia de Economía Solidaria y otras entidades, esos recursos fueron recuperados.

Actualmente, la Lotería de Santander cuenta con respaldo financiero sólido y ocho predios que hacen parte de su patrimonio.