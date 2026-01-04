En la plaza de Bolívar de Pereira se concentró la colonia venezolana celebrando la captura de Maduro

Pereira

Alrededor de 400 ciudadanos venezolanos se congregaron en la Plaza de Bolívar de Pereira para manifestarse y celebrar la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La concentración se realizó el sábado en horas de la noche y se extendió por varias horas, en medio de música, consignas y pancartas alusivas a este hecho.

Durante la jornada, la líder social y política Luz Polo, diputada colombo venezolana del departamento de Risaralda, aseguró que la comunidad venezolana se siente esperanzada frente a este anuncio. No obstante, advirtió que aún existe cautela, teniendo en cuenta que en Venezuela continúan en el poder sectores políticos afines al chavismo.

Lea también: 🔴EN VIVO | Nicolás Maduro en EE. UU., anuncios de Trump, reacciones y lo último en Venezuela

“Lo que ha ocurrido nos llena de esperanza, nos alegra el corazón que Nicolás Maduro haya sido capturado por el gobierno norteamericano, pero también nos invade un gran luto por las cientos de vidas que se han perdido en el bombardeo. No la tenemos nada fácil, faltan muchos hechos. Creo que es muy pronto para celebrar cuando todavía faltan más hechos, más situaciones que se van a desencadenar.”

La concentración transcurrió de manera pacífica y sin alteraciones del orden público. Señala la líder política que en el departamento de Risaralda son alrededor de 42 mil venezolanos los que están radicados, la mayoría en la ciudad de Pereira.