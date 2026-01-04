Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España piden intervención de ONU por crisis en Venezuela

Caracas. Partidarios de Nicolás Maduro y del fallecido Hugo Chávez sostienen carteles con sus imágenes. (Foto de Jesús Vargas/Getty Images) / Jesus Vargas

A través de un comunicado conjunto, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España reafirmaron el carácter de América Latina y el Caribe como una zona de paz y subrayaron la necesidad de una solución pacífica a las controversias, en el marco del derecho internacional.

En el documento, los países exhortaron al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres y a los Estados miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a “hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional”.

Asimismo, rechazaron de manera categórica las acciones militares ejecutadas de forma unilateral en territorio venezolano, al considerar que contravienen principios fundamentales del derecho internacional, entre ellos la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza, así como el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas.

Advirtieron que estas acciones constituyen un precedente sumamente peligroso para la paz y la seguridad regional, y ponen en riesgo a la población civil.

Finalmente, manifestaron su preocupación frente a cualquier intento de control gubernamental, administración o apropiación externa de recursos naturales o estratégicos, al señalar que dichas acciones son incompatibles con el derecho internacional y representan una amenaza para la estabilidad política, económica y social de la región.