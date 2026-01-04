Apareció Vladimir Padrino reconociendo a Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela

La Fuerza Armada de Venezuela, reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada tras la caída del mandatario venezolano en la operación realizada por Estados Unidos, donde ejecutó el sábado un ataque militar en Caracas y ciudades aledañas que dejó heridos y muertos, sin embargo, el gobierno venezolano no ha ofrecido un saldo oficial.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, leyó en televisión un comunicado que incluía el fallo en el que la corte suprema ordena a Rodríguez asumir el poder por 90 días. Padrino, asimismo denunció que en el “cobarde secuestro” de Maduro murió “a sangre fría” parte del equipo de escoltas del mandatario, así como militares y civiles.

El ministro respaldó el decreto de estado de conmoción exterior que, según Rodríguez, promulgó Maduro para “garantizar la gobernabilidad del país”. De igual manera, llamó a la población a que “retome sus actividades económicas, laborales, de todo tipo, educativas, en los próximos días”.

Exigió la liberación de Nicolás Maduro y su esposa

El ministro de Defensa de Venezuela afirmó que Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores estarían “secuestrados”. “La Armada Nacional Bolivariana rechaza contundentemente el cobarde secuestro del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, nuestro comandante en jefe, y de su señora esposa, la primera dama, doctora Cilia Flores de Maduro. hecho perpetrado ayer sábado 3 de enero de Los Corrientes, luego de asesinar a sangre fría a gran parte de su equipo de seguridad, soldados, soldadas y ciudadanos inocentes”, dijo López.