Recreovía en la carrera 27 en Bucaramanga estará activa todos los domingos de enero

El Instituto de la Juventud, el Deporte y la Recreación de Bucaramanga (INDERBU) confirmó que la recreovía dominical estará habilitada todos los domingos de enero, como parte de una estrategia para promover hábitos saludables durante la temporada de vacaciones.

Así lo anunció la directora del Inderbu, Sandra Milena Rodríguez, quien explicó que esta iniciativa se complementa con el programa “Pico y Parque”, mediante el cual se garantiza el acceso de la ciudadanía a escenarios deportivos y parques recreo deportivos en horarios y días específicos.

“La recreovía dominical estará al servicio de todos los ciudadanos durante todo enero. Queremos que las familias puedan compartir espacios de esparcimiento, actividad física y deporte, fortaleciendo la salud y el bienestar”, señaló la funcionaria en diálogo con Caracol Radio, confirmando que la recreovía estará en su horario habitual de 6:00 a.m. a 12:00 del medio día.

De acuerdo con el Inderbu, algunos escenarios deportivos de alto rendimiento y parques del municipio permanecerán abiertos según el ‘Pico y Parque’, hasta el 30 de enero, con el fin de ofrecer alternativas seguras y organizadas para quienes permanecen en la ciudad durante las vacaciones.

La invitación está abierta para que los bumangueses aprovechen estos espacios gratuitos, participen activamente en la recreovía y hagan del deporte un plan familiar cada domingo del mes.