Migración venezolana a Colombia: causas del éxodo tras Maduro y cómo avanza la situación HOY

Luego de más de 10 años de migración venezolana constante, solo en América Latina se contabilizan cerca de 7 millones de venezolanos que han sido obligados a dejar su país. (Foto: Caracol Radio / Getty / Cortesía)

Uno de los grandes efectos que ha tenido la crisis en Venezuela es la migración. Particularmente en la región de América Latina se estima que hay un aproximado de 6.874.261 venezolanos entre migrantes y refugiados, según datos consolidados por la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela.

Los países que más concentran población venezolana son Colombia con más de 2.9 millones de venezolanos y le sigue Perú con poco más de 1.6 millones de venezolanos, el resto de naciones está por debajo del millón de migrantes y refugiados venezolanos. Por ejemplo:

Brasil 680,1 K

Chile 669,4 K

Ecuador 440,5 K

Argentina 171,0 K

México 106,0 K

República Dominicana 99,7 K

Panamá 57,8 K

Uruguay 41,6 K

Trinidad y Tobago 29,5 K

Costa Rica 29,5 K

Guyana 23,4 K

Bolivia 18,7 K

Curazao 11,6 K

Aruba 11,5 K

Paraguay 5,6 K

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela, se estima y se espera que haya un subregistro porque los datos representan la información compartida por los gobiernos de acogida, es decir, migrante que no esté registrado o que no haya sido detectado, no se cuenta y se prevé que este rubro de personas sin incluir sea bastante amplio.

La economía, la más beneficiada

La migración de hasta siete millones de venezolanos en América Latina y el Caribe creó un mercado de consumidores del orden de 10.500 millones de dólares, según un estudio presentado por la consultora Equilibrium en Washington.

Aunque el 41% de los venezolanos que emigraron a ocho países de la región no tienen acceso a servicios financieros, su inserción en el mercado laboral modificó las perspectivas de cada país, según este estudio sobre el impacto económico de la diáspora venezolana, cuyas cifras preliminares fueron presentadas en el centro de análisis Diálogo Interamericano.

“La mayor parte de ese consumo se realiza en el país de acogida, en torno a un tercio para el hospedaje, un 25% para comida y cerca de un 10% para educación y salud”, explicó David Licheri, director de Equilibrium, una consultora con sede en Lima.

Según el experto, el envío de remesas no representa una parte significativa de los ingresos de los emigrantes, ya que los países donde residen no les ofrecen salarios mucho más altos que los de Venezuela.

La situación cambia totalmente para los venezolanos que viven en Estados Unidos (poco más de 1,1 millones) o Europa, donde tienen más margen para mandar dinero.

Contribución del migrante venezolano

El estudio de Equilibrium fue llevado a cabo en Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y República Dominicana, con la colaboración de cámaras de comercio locales, comunidades de migrantes e instituciones públicas.

La contribución de los venezolanos representa entre el 1,91% (en Colombia) y el 0,32% (Costa Rica) de los ingresos fiscales en esos países.

Las diferencias salariales son sustanciales en función de si logran entrar en la economía formal o se quedan en la marginalidad.

En Colombia, por ejemplo, un venezolano con un contrato legal puede ingresar una media de 427 dólares; en el sector informal no pasa de 100.

En Chile puede cobrar 958 dólares como media mensual; si trabaja en el sector informal, la mitad (495 dólares).

La gran mayoría de los venezolanos (cerca del 82%) trabajan en la economía “negra” en esos países.

Cuando logran acceder a un trabajo formal, su contribución per cápita crece considerablemente, según estudios particulares realizados en Perú y Ecuador.

En Perú, un venezolano que cotiza legalmente entregaba anualmente a las arcas del Estado 133 dólares en 2021 y 358 dólares en 2024.

En Ecuador, su aporte era de 84 dólares en 2021 y 243 en 2024.