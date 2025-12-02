2.5 millones USD para intervención social de mujeres migrantes en Cartagena y Medellín

Las cifras de migración venezolana en Colombia son alarmantes. Invitan a ampliar proyectos sociales como “Transformemos Sin Fronteras (TSF)” de Fundación Juanfe. En Colombia la migración venezolana, tiene rostro de mujer. En su tercer aniversario, la Juanfe logró extender su proyecto TSF con una inversión de USD $2,5 millones donados por Conrad N. Hilton Foundation, para beneficiar a 1.000 mujeres migrantes y colombianas retornadas adicionales en los próximos tres años, atendiendo así las necesidades de esta población en las ciudades de Medellín y Cartagena.

Según datos oficiales, el país acoge casi 2,85 millones de migrantes venezolanos. De ellos, alrededor de 239.000 se concentran en Medellín y cerca de 80.000 en Cartagena. Estas poblaciones, mayoritariamente jóvenes, presentan una marcada presencia femenina 54 % de los migrantes en Cartagena son mujeres, en Medellín 51,6 % son mujeres y enfrentan alta vulnerabilidad socioeconómica.

Un reto estructural que exige respuestas integrales

“Transformemos sin Fronteras es una iniciativa que nace de la Fundación Juanfe y la Conrad N. Hilton Foundation como una respuesta a la necesidad de miles de mujeres migrantes venezolanas en Colombia que buscan oportunidades de crecimiento, autonomía y procesos de transformación”, señaló Eunice Cortecero, líder nacional de proyecto, quien añadió que “dentro de esta iniciativa, tenemos la alegría de celebrar nuestro tercer aniversario dentro del proyecto. En estos tres años hemos tenido la oportunidad de acompañar a 728 mujeres en sus proyectos de vida con oportunidad y calidad. Así como de vincular a más de 1.185 miembros de familia que se han unido a este gran proyecto”.

Cortecero explicó que el modelo de intervención de Transformemos sin Fronteras, TSF contempla cuatro grandes componentes que son valiosos para la adquisición de estas herramientas. Entre ellos están los talleres en habilidades blandas, la intervención psicosocial, cursos de formación y preparación para la vida laboral. “Esto ha permitido que estas mujeres hoy, con estas herramientas valiosas accedan a mejores oportunidades para esa autonomía y procesos de integración”, puntualizó.

Por su parte, Catalina Escobar, presidenta de la Juanfe subrayó: “En Fundación Juanfe, decidimos estructurar el apoyo necesario para hacerle frente a esta realidad de país, creando alternativas para esta población, jalonando recursos internacionales especializados a través de la Conrad N. Hilton Foundation. Este programa y el Modelo 360 que implementamos en Medellín, Cartagena y Urabá, tienen siempre las puertas abiertas para nuevos aliados sociales que se sumen a nuestro propósito que es claro: Transformar el mundo, una mujer a la vez”.

Los resultados obtenidos en Transformando sin Fronteras, demuestran avances relevantes en la integración socioeconómica de las participantes:

560 horas de formación

88% de mejoría en estabilidad emocional

746 personas atendidas en brigadas de salud

200 mujeres vinculadas laboralmente

Un aumento promedio del 80% en los ingresos.

Asimismo, la participación en procesos de selección creció: el porcentaje de graduadas con empleo formal pasó de 1% del inicio a 15% tras la intervención, y más del 61% de las egresadas participaron en al menos un proceso de selección. El programa también ha impulsado el emprendimiento como estrategia de autonomía económica: 22% de las participantes inició su propio emprendimiento y 72% de quienes tenían negocios fortalecieron sus iniciativas tras el paso por el programa.

“Mi vida ha cambiado de muchas maneras. Gracias al programa Transformemos sin Fronteras, pude asistir a una entrevista en la empresa Makro Cartagena, donde actualmente estoy trabajando desde hace siete meses y mi vida cambió económicamente, tengo una estabilidad financiera. Puedo brindarles más apoyo económico a mis hijos, estabilidad, estoy más tranquila. Anteriormente vivía muy agobiada porque soy migrante venezolana y no tenía ninguna entrada de ingresos”. Enyimar Gonzalez Medina, egresada del proyecto en la ciudad de Cartagena.

Por su parte, Camelia Rodríguez, egresada del proyecto en la ciudad de Medellín, manifestó que se encuentra “agradecida con la Fundación Juanfe por la transformación” que ha tenido tanto en “la parte emocional como profesional”. “Gracias, gracias, gracias infinitas y espero que cuando tengan la oportunidad de pertenecer en esta gran fundación, siempre la tengan presente y aprovechen las oportunidades, que seguro les va a transformar su vida”, afirmó Rodríguez.