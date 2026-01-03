“ Estoy muy contenta con la captura de Nicolas Maduro”; dijo ciudadana venezolana en Manizales

Manizales

Venezolanos en Manizales manifestaron su alegría por la captura de Nicolas Maduro, sin embargo, solicitan al gobierno de los Estados Unidos generar un proceso de transición democrática en su país

Anahy Breisse Ramos ,líder social, venezolana y luchadora de los derechos humanos en Manizales desde el 2018, manifestó que sus familiares en Venezuela están bien, pero temen que el régimen venezolano continue en el poder. Ramos manifestó su alegría por la captura de Nicolas Maduro, a quien calificó el peor gobernante del país.

“Mi familia dice que las explosiones llegaron a los diferentes aeropuertos de Caracas, Aunque son puertos obviamente importantes hasta ahora desde ahí no hay acceso. Es una alegría para nosotros que Maduro cayera” dijo Ramos.

En Manizales algunos venezolanos se encontrarán en la plaza de bolívar para celebrar

“Ya sabíamos que Maduro es una persona influenciable, una persona que era manejada pues por los poderes que sabemos, pero esperemos que Estados Unidos vaya por los demás líderes del cartel de los soles”, comentó la ciudadana venezolana radicada en Manizales