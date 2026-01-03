Chavismo confirma captura de Nicolás Maduro: no sabemos de su paradero, exigimos prueba de vida

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos.

En un contacto telefónico con el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez exigió al Gobierno de Trump una prueba de vida de Maduro y de Flores.

Maduro capturado

El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que Estados Unidos ha llevado a cabo “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

“La operación fue realizada en conjunción con las fuerzas del orden de Estados Unidos”, aseguró Trump en un mensaje en la red social Truth Social en la que indicó que dará más información hoy en una rueda de prensa a las 11 de la mañana desde Mar-a-Lago (Florida).

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

España ofrece mediar

El Gobierno de España manifestó su disposición a “prestar sus buenos oficios” para lograr una solución pacífica y negociada a la actual crisis en Venezuela, que ha escalado de nivel tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas.

A través de un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, el Ejecutivo español hizo también un llamamiento “a la desescalada y a la moderación”, instando a actuar siempre con respeto al Derecho Internacional y a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, sigue la situación de manera coordinada con los socios de la Unión Europea y los países de la región y en permanente contacto con la Embajada española en Caracas, el Consulado y la unidad de emergencia consular, y están pendientes igualmente de la colonia española en el país.