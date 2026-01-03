Enviado especial de Xi Jinping se reúne con Maduro en medio de tensiones entre Venezuela y EE. UU.

La comitiva de China en el palacio de Miraflores junto al presidente Nicolás Maduro y la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez. Prensa Presidencial de Venezuela/Marcelo Garcia

La reunión se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores y contó con la presencia de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y el canciller Yván Gil. Por la delegación china participó también el embajador de Pekín en Caracas, Lan Hu. El encuentro fue transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), que señaló que la visita tuvo como objetivo revisar los lazos de cooperación entre ambos países.

De acuerdo con la información oficial, Venezuela y China mantienen más de 600 acuerdos bilaterales en áreas que abarcan sectores estratégicos como energía, infraestructura, tecnología y cooperación financiera. El Gobierno venezolano ha presentado la relación con China como uno de los pilares de su política exterior en medio del aislamiento diplomático y las sanciones impuestas por Estados Unidos además de otros países occidentales.

Le puede interesar: Venezolanos en el exterior apoyan una intervención militar de Estados Unidos

Contexto de tensión con Washington

La visita del enviado chino se produce en un momento de alta tensión entre Caracas y Washington. Desde agosto, Estados Unidos mantiene un despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas, que justifica como parte de su estrategia contra el narcotráfico. El Gobierno venezolano ha calificado estas operaciones como una “amenaza” a su soberanía.

En los últimos días, la tensión se intensificó tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de un ataque contra una “gran instalación” vinculada, según Washington, a una red de narcotráfico liderada por Venezuela. Inicialmente, Trump no precisó la ubicación del ataque, y posteriormente indicó que se trató de un muelle, sin detallar el lugar exacto del bombardeo.

Reacciones de China ante las acciones de EE. UU.

El Gobierno chino ha expresado de manera reiterada su rechazo a las operaciones militares y las sanciones de Estados Unidos contra Venezuela. Pekín ha acusado a Washington de violar el derecho internacional, en particular tras la incautación de dos petroleros que transportaban crudo venezolano.

Le recomendamos: Venezuela: Casa Blanca ordena a fuerzas militares de EE. UU. concentrarse en “cuarentena” petrolera

El pasado 22 de diciembre, el portavoz de la Cancillería china, Lin Jian, afirmó que China se opone “sistemáticamente” a las sanciones unilaterales que, según sostuvo, no cuentan con respaldo del derecho internacional ni con la autorización del Consejo de Seguridad de la ONU. En esa misma declaración, Lin subrayó que Venezuela tiene derecho a desarrollar de forma independiente relaciones de cooperación con otros países.

Señales políticas y respaldo diplomático

Desde Pekín, las autoridades han insistido en que la comunidad internacional comprende y respalda la posición venezolana en la defensa de sus derechos e intereses. Este discurso ha reforzado la narrativa del Gobierno de Maduro, que presenta a China como un aliado estratégico frente a la presión estadounidense.

La visita de Qiu Xiaoqi se interpreta como una señal de continuidad del respaldo político y diplomático de China a Venezuela, en un escenario regional marcado por el aumento de la confrontación retórica y militar entre Caracas y Washington.

Lea también: Estados Unidos destruye otras tres lanchas supuestamente vinculadas al narcotráfico

Respuesta de Caracas a los señalamientos

Consultado sobre el presunto ataque estadounidense, Maduro afirmó en una entrevista que el sistema defensivo venezolano “ha garantizado y garantizará la integridad territorial” del país. El mandatario evitó confirmar o desmentir directamente la existencia del bombardeo, aunque reiteró que Venezuela se encuentra preparada para responder ante cualquier amenaza externa.

Siga leyendo: Petro y Maduro están entre los presidentes con mayor desaprobación en Latinoamérica, según encuesta