Estos son los 22 delincuentes más buscados del Quindío según Policía, hay recompensa por información

Armenia

La Policía del Quindío, dio a conocer el cartel de los 22 delincuentes más buscados de este departamento, y está ofreciendo hasta 10 millones de pesos de recompensa por información que conduzca a su captura.

La Policía está en búsqueda activa para capturar a estos hombres y mujeres y llevar a cabo su judicialización. Para tal fin, han habilitado las líneas telefónicas 3143560422 o 3143609791. Se garantiza absoluta reserva para quienes suministren información.

El comandante de la Policía, Quindío, Coronel Luis Fernando Atuesta explicó “estamos haciendo público el volante de los más buscados del departamento del Quindío, 22 personas con antecedentes penales por diferentes delitos especialmente relacionados al tema de hurto, agravado y calificado, al tema de estupefacientes, pero también al tema de lesiones personales y de homicidio.

Foto: Cortesía Policía, Quindío Ampliar

22 personas que en coordinación con la Fiscalía General de la Nación en este momento cuentan con órdenes de captura vigentes y activas.

Estamos en la búsqueda para lograr la captura de estas personas y en coordinación con la administración departamental y con la alcaldía de Armenia, pues está ofreciendo un pago de hasta 10 millones de pesos para las personas que aporten información que nos permita andar con el paradero de estos ciudadanos que son requeridos por la justicia”

Volante con otros delincuentes aún sin foto ni nombre

El oficial agregó “También estamos dando a conocer un volante que tiene que ver con algunos alias y necesitamos la policía judicial y fiscalía ya, digamos, con algunas investigaciones que están en curso, requieren agilizar la identificación.

Foto: Cortesía Policía, Quindío Ampliar

Allí tenemos alias de delincuentes reconocidos en diferentes comunas de la ciudad de Armenia, desde la comuna 1, la comuna 2, la 4, la 5, la 6, la 7, en la comuna 10, pero también en los municipios de Montenegro, de Quimbaya, de La Tebaida, Calarcá y Circasia”