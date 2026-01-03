¿Colombia enfrentaría riesgos de seguridad tras la intervención de Estados Unidos en Venezuela?

Analistas advierten que el país no puede leer lo ocurrido como un hecho externo, pues las dinámicas criminales y armadas entre ambos territorios están profundamente conectadas.

Colombia, como principal productor mundial de cocaína, se encuentra en el centro de cualquier reconfiguración regional de las economías ilegales. Venezuela, históricamente país de tránsito, ha sido una pieza clave en esa cadena, lo que explica por qué el narcotráfico aparece como uno de los ejes del escenario, explicó experto en entrevista con Cracol Radio.

Según el especialista en migraciones y conflicto Néstor Rosanía, este factor ha sido determinante en la narrativa internacional “Colombia y Venezuela comparten una frontera común y un problema común que es el narcotráfico y que ha sido el sustento narrativo de Estados Unidos para la intervención”.

Grupos armados y riesgo de escalada

Uno de los mayores focos de preocupación está en el reacomodo de los grupos armados que operan a ambos lados de la frontera. En zonas donde confluyen economías ilegales, rutas estratégicas y recursos naturales, el riesgo de una intensificación del conflicto es alto.

Pues Rosanía advierte que la llegada de empresas petroleras a Venezuela podría convertirse en un detonante de violencia, “La llegada de las empresas petroleras que anuncia Trump a Venezuela están donde están los grupos armados como el ELN, como las disidencias, como el Clan del Golfo que operan dentro de Venezuela”.

El experto señala que la reacción de estos grupos podría darse bajo una narrativa de confrontación directa, “Los grupos lo que tendrían que tener es una reacción bajo el discurso, la narrativa antiimperialista, o sea, ir a hacer acciones de sabotaje a las petroleras”.

El escenario se complejiza aún más por el despliegue de seguridad que acompañaría estas operaciones, pues así lo explica Rosania “Evidentemente esas petroleras no llegarán solas, llegarán con una fuerza y una capacidad militar muy importante y la prospectiva en términos de conflicto es que comenzaría una gran intensificación del conflicto en esas zonas de frontera”.

Frontera y corredores ilegales

Departamentos como Norte de Santander, Arauca y La Guajira aparecen como los más vulnerables. Allí, los grupos armados han operado durante años con amplias ventajas logísticas.

“Han estado históricamente recostados sobre la Guardia Nacional venezolana que les ha permitido total impunidad” adicionó el analista.

Un cambio en esa estructura, explica Rosanía, implicaría un reacomodo violento,“Va a comenzar una purga interna dentro de las fuerzas militares incluida la Guardia y ese cambio necesariamente va a afectar a esos grupos y los corredores que tienen”.

Para Colombia, el riesgo inmediato es una frontera más inestable, con mayor presión armada y criminal, justo en un momento de alta sensibilidad regional.

