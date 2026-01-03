Bogotá prepara medidas de seguridad ante movilizaciones y posible ola migratoria venezolana
Galán citó a una reunión de seguridad a la Policía, al Ejército y a todo su gabinete.
Bogotá D.C
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, convocó a una reunión de seguridad a la Policía Metropolitana y a la Brigada XIII del Ejército Nacional para analizar los efectos en la capital de los bombardeos estadounidenses en Venezuela.
Las manifestaciones que se realizaron en la capital, tanto unas a favor como en contra de lo que sucedió en el vecino país, estuvieron acompañadas por los gestores y por la Policía para garantizar la seguridad de todos los que participan como de los que no.
Asimismo, el mandatario informó que citó a todo el gabinete distrital para revisar el plan que se establecerá ante una posible nueva ola migratoria en Bogotá.
“Seguimos atentos al desarrollo de los hechos y reiteramos nuestro compromiso por apoyar y acompañar a las y los venezolanos que han hecho de Bogotá su casa”, concluyó el alcalde.
Las movilizaciones se han realizado hasta el momento de manera pacífica y no se han registrado hechos de violencia o acciones que alteren el orden público.