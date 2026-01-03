Movilizaciones en Bogotá en reacción a ataques militares de EE.UU en Venezuela

Bogotá D.C

Desde las 10 de la mañana, algunos migrantes venezolanos en Bogotá llegaron a dos puntos de la ciudad para celebrar la intervención estadounidense en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Concentraciones a favor de los ataques militares

Los dos puntos donde se concentraron en horas de la mañana fue en la Plaza de Bolívar, donde las personas llegaron con banderas, gorras, vuvuzelas y demás para cantar el himno de su país y celebrar la caída del líder del régimen.

“Yo creo que es algo que todos los venezolanos en el fondo siempre hemos estado esperando. Sé que se puede ver mal en cierta forma porque son ataques militares que implican riesgos. Nos sentimos felices de que haya sucedido y a la espera de que sucedan más cosas”, aseguró Néstor, un joven que llegó a Colombia hace un año.

Otro de los puntos donde se concentraron las personas fue la Plaza de Lourdes, en el norte de la ciudad.

Aunque llegaron menos personas que a la Plaza de Bolívar, hicieron sentir su emoción por lo que pasó en su país de origen.

“No hay palabras para describir la felicidad que sentimos hoy nosotros los venezolanos. No hemos dormido desde la 1:30 de la mañana que comenzaron los bombardeos en Caracas, porque no es nada más el tiempo de Maduro es desde el día uno que Chávez se montó en el poder que el venezolano ha sufrido”, aseguró una mujer.

Otra migrante recordó a todas las personas que han perdido la vida en movilizaciones contra el régimen.

“Se perdieron muchas vidas en Venezuela que hoy en día no están para ver este momento. A las madres que han perdido a sus hijos en cada concentración allá en Venezuela”.

A propósito de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de gobernar el territorio venezolano, tras la captura de Maduro.

“Entiendo la decisión, porque hasta que no pueda existir una transición real, tiene que haber alguna especie de control, porque si no el control sigue estando en manos de un Diosdado Cabello, de un Padrino López, de los hermanos Rodríguez. Así que entiendo la decisión por parte de Estados Unidos”, manifestó, otra venezolana en Bogotá.

Concentraciones en contra de los ataques militares

Sin embargo, un grupo de manifestantes también llegó a la sede de la Embajada de Estados Unidos y la Embajada de Venezuela, pero para rechazar estos ataques.

Los manifestantes llegaron con banderas de Venezuela y de Palestina y manifestaron su inconformismo con la intervención estadounidense.

“Si ustedes piensan que nosotros comemos miedo, no comemos miedo. Las milicias están organizadas y no le tenemos miedo. Bombardean pero no se atreven a meterse. Métanse yanquis que nosotros los vamos a recibir”, expresó un migrante.