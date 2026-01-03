Alcaldía de Bogotá despliega operativo especial de seguridad en sedes diplomáticas

A propósito de los ataques de Estados Unidos en territorio venezolano, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció un operativo especial de seguridad en las sedes diplomáticas tanto de Estados Unidos como en Venezuela en la capital.

“Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, en coordinación con todas las autoridades colombianas, para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y, en particular, en Bogotá”, aseguró el mandatario.

Galán reconoce que en la capital viven cientos de venezolanos e indicó que la protección de esta población migrante es prioridad de la administración.

“Bogotá es hogar de cientos de miles de ciudadanos venezolanos y nuestra responsabilidad es garantizar su seguridad, sus derechos y la convivencia en la ciudad”, enfatizó.

El alcalde indicó que lo que los hechos que ocurrieron en Venezuela es una “nueva etapa para ese país, que debería estar orientada al retorno de la democracia”, por lo que ese proceso se debe dar de forma pacífica, respetando a la población civil y derecho internacional.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, confirmó que están en contacto con todas las organizaciones de población venezolana en el país, ya que es “probable” que se lleven a cabo movilizaciones en Bogotá.

El funcionario hizo un llamado para que en caso de que se realicen estas movilizaciones sean de forma pacífica.

Hasta el momento las organizaciones venezolanas no han convocado oficialmente a movilizaciones.