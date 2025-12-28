Reabren la vía Medellín–Urabá tras deslizamientos, con paso a un solo carril entre Dabeiba y Mutatá

Medellín

Luego de varias horas de intervención con maquinaria pesada, la concesión Autopistas Urabá informó que habilitó de manera parcial el corredor vial que comunica a Medellín con el Urabá antioqueño, afectado por una serie de derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias de los últimos días.

De acuerdo con el reporte oficial, en el tramo se registraron 14 deslizamientos de tierra, lo que obligó al cierre total de la vía, especialmente en el sector conocido como La Llorona, entre Mutatá y Dabeiba, uno de los puntos más críticos del corredor.

Tras los trabajos de remoción del material y estabilización del terreno, se permitió nuevamente la circulación a un solo carril, bajo estricta vigilancia y siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Impacto en la movilidad y el transporte

La contingencia tuvo un fuerte impacto en la movilidad regional. Según la Asociación de Transportadores de Pasajeros de Antioquia, entre 3.000 y 4.000 usuarios se vieron afectados diariamente, junto con tres empresas de transporte intermunicipal.

Durante los casi tres días que duró el cierre, buses y vehículos de carga debieron utilizar rutas alternas de mayor distancia, que implicaban llegar hasta Montería desde Medellín, pasando por Remedios o Yarumal.

Estos desvíos representaron hasta nueve horas adicionales de recorrido, generando retrasos significativos los costos operativos para los transportadores, debido al mayor consumo de combustible y al aumento en el valor de los peajes. A esto se suman pérdidas millonarias para el transporte de carga y una alta congestión en las terminales de transporte de Medellín, donde se presentaron largas filas y dificultades en la venta de tiquetes hacia el Urabá antioqueño.

Las autoridades mantienen monitoreo permanente en el corredor y reiteran el llamado a los viajeros a verificar el estado de la vía antes de desplazarse, ante la posibilidad de nuevos cierres preventivos por las lluvias.