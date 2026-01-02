Rionegro enfrenta emergencia en el sistema de acueducto con cierre vial en el centro del municipio

La fuga esta ubicada en el circuito Centro, en la carrera 47 entre calles 52 y 51, sector Galaxia. Foto: Alcaldía de Rionegro.

Rionegro, Antioquia

Desde el 31 de diciembre, Rionegro enfrenta una contingencia técnica en el sistema de acueducto debido a una fuga en el circuito Centro, localizada en la carrera 47 entre calles 52 y 51, sector Galaxia. La avería provocó un aumento inusual de 40 litros por segundo, lo que obligó a realizar maniobras operativas el viernes 2 de enero para asegurar la continuidad del servicio.

De manera temporal, el circuito San Antonio está siendo abastecido desde el sistema San Nicolás, lo que podría ocasionar bajas presiones en algunos sectores.

Por seguridad, el área de la fuga permanece cerrada ante el riesgo de socavación del terreno. Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que su equipo técnico trabaja en campo para estabilizar el sistema y que, mientras avanzan las labores, se dispuso de dos carrotanques para atender necesidades puntuales de la comunidad.

Cierre vial en la carrera 47

La Alcaldía de Rionegro y la Secretaría de Movilidad confirmaron el cierre temporal de la carrera 47 entre calles 52 y 51, un corredor de alto flujo vehicular en el centro del municipio.

Para facilitar la movilidad, el Comandante de Tránsito, Luis Alberto palacio, recomienda el siguiente recorrido alterno:

Tomar la calle 52 desde la carrera 47.

desde la carrera 47. Girar a la derecha en la estación de servicio Galaxia .

. Continuar hasta la calle 55 .

. Descender por el sector de la Galería .

. Conectar por el puente de la Feria o la glorieta de Cuatro Esquinas .

o la . Empalmar nuevamente en la glorieta de la Fraternidad .

. Retomar la carrera 47 hacia el occidente.

Las autoridades esperan que la falla pueda ser corregida en el transcurso de la jornada de hoy y reiteran el llamado a la ciudadanía para planificar sus desplazamientos, atender la señalización y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito.