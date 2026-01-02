Antioquia llega a 189 lesionados por pólvora y las unidades de quemados están al 100 %

Medellín, Antioquia

La cifra de personas lesionadas por pólvora en Antioquia continúa en aumento. De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validado con el Instituto Nacional de Salud, entre las 2:00 p. m. del 1° de enero y las 8:00 a. m. del 2 de enero se registraron siete nuevos casos, con lo que el acumulado de la temporada asciende a 189 personas afectadas.

El informe advierte que las unidades de quemados en el departamento, tanto de adultos como pediátricas, permanecen al 100 % de ocupación, lo que mantiene en máxima alerta al sistema de salud.

Nuevos casos incluyen adultos y un menor de siete años

Los casos más recientes corresponden a personas lesionadas en Medellín, El Santuario, Fredonia, Concordia, Liborina y Tarazá, con afectaciones que incluyen quemaduras de primer y segundo grado, laceraciones, contusiones, daño ocular y fracturas óseas.

Entre los lesionados se encuentra un menor de siete años en Tarazá, quien sufrió quemaduras de segundo grado en cara, mano y tronco, además de trauma abdominal, en un hecho asociado a la manipulación de pólvora tipo totes. En otros municipios, los casos están relacionados tanto con la manipulación directa de artefactos pirotécnicos como con la observación cercana de voladores y otros elementos.

Aumentan los casos frente al año anterior

El balance de la temporada 2025-2026 muestra un incremento del 31,3 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando se habían reportado 144 personas lesionadas. Del total de casos actuales, 60 corresponden a menores de edad, 129 a adultos y 19 personas han sufrido amputaciones, de acuerdo con el consolidado oficial.

Las manos, el rostro y los miembros superiores continúan siendo las partes del cuerpo más afectadas, lo que refleja la gravedad de las lesiones provocadas por el uso y manipulación de pólvora.