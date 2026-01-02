Medellín

Antioquia llega a 189 lesionados por pólvora y las unidades de quemados están al 100 %

Siete nuevos casos reportados entre el 1 y el 2 de enero elevaron a 189 el número de personas lesionadas por pólvora en Antioquia durante la temporada 2025-2026

Antioquia llega a 189 lesionados por pólvora y las unidades de quemados están al 100 %

Medellín, Antioquia

La cifra de personas lesionadas por pólvora en Antioquia continúa en aumento. De acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud e Inclusión Social, validado con el Instituto Nacional de Salud, entre las 2:00 p. m. del 1° de enero y las 8:00 a. m. del 2 de enero se registraron siete nuevos casos, con lo que el acumulado de la temporada asciende a 189 personas afectadas.

El informe advierte que las unidades de quemados en el departamento, tanto de adultos como pediátricas, permanecen al 100 % de ocupación, lo que mantiene en máxima alerta al sistema de salud.

Nuevos casos incluyen adultos y un menor de siete años

Los casos más recientes corresponden a personas lesionadas en Medellín, El Santuario, Fredonia, Concordia, Liborina y Tarazá, con afectaciones que incluyen quemaduras de primer y segundo grado, laceraciones, contusiones, daño ocular y fracturas óseas.

Entre los lesionados se encuentra un menor de siete años en Tarazá, quien sufrió quemaduras de segundo grado en cara, mano y tronco, además de trauma abdominal, en un hecho asociado a la manipulación de pólvora tipo totes. En otros municipios, los casos están relacionados tanto con la manipulación directa de artefactos pirotécnicos como con la observación cercana de voladores y otros elementos.

Aumentan los casos frente al año anterior

El balance de la temporada 2025-2026 muestra un incremento del 31,3 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando se habían reportado 144 personas lesionadas. Del total de casos actuales, 60 corresponden a menores de edad, 129 a adultos y 19 personas han sufrido amputaciones, de acuerdo con el consolidado oficial.

Las manos, el rostro y los miembros superiores continúan siendo las partes del cuerpo más afectadas, lo que refleja la gravedad de las lesiones provocadas por el uso y manipulación de pólvora.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad