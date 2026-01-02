Una fogata sería la causa del incendio que lleva cuatro días en el Cerro Quitasol de Bello

Bello, Antioquia

Desde hace cuatro días, los organismos de emergencia atienden un incendio de cobertura vegetal en el cerro Quitasol, en el municipio de Bello, que no ha podido ser extinguido en su totalidad debido a las condiciones climáticas adversas, especialmente los fuertes vientos que han provocado la reactivación de algunos focos.

Sobre las posibles causas del incendio, la Alcaldía de Bello informó que estas serán establecidas una vez concluya la investigación que adelanta el Cuerpo de Bomberos. No obstante, de manera preliminar, se halló una fogata en la zona, la cual podría estar relacionada con el origen de la conflagración.

Intensificación de atención a la emergencia

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Bello señaló que se mantiene un monitoreo permanente del incendio mediante una cámara térmica instalada en el sector, herramienta que permite hacer seguimiento en tiempo real al comportamiento del fuego y tomar decisiones oportunas para su control. Estas labores se realizan de manera articulada con el Cuerpo de Bomberos del municipio.

Para este viernes 2 de enero, las autoridades coordinarán acciones aéreas y apoyo técnico con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (DAGRAN), con el objetivo de reforzar las labores de control del incendio, que aún permanece activo.

Desde la alcaldía de Bello reiteraron el llamado a la ciudadanía a proteger el cerro Quitasol y evitar prácticas como la realización de fogatas, que ponen en riesgo este ecosistema estratégico que estaba a pocos días de completar dos años sin incendios.