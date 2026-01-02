¿Qué hacer en Bogotá a comienzos del año? La ciudad mantiene activa su agenda cultural y turística

La ciudad en sus primeros días del año, entra en un estado de tranquilidad: poco tráfico, familias y parejas compartiendo en casa, y una pausa antes del regreso a la normalidad laboral que marcará el resto del año. Sin embargo, Bogotá sigue ofreciendo motivos para quedarse, recorrerla y redescubrirla en este inicio de año.

Las luces, la música, los sabores y los encuentros continúan marcando el ritmo de una capital que mantiene activa su agenda turística durante enero. “Durante la temporada decembrina, más de 1,3 millones de visitantes llegaron a la ciudad, y muchos de ellos aún recorren sus calles, cerros y barrios tradicionales. Para quienes permanecen en Bogotá o la visitan por estos días, la oferta sigue abierta y es diversa”, explicó Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo de Bogotá.

Uno de los eventos más representativos se vivirá en el Barrio Egipto, entre el 10 y el 12 de enero, donde se recreará la tradicional llegada de los Reyes Magos. Durante estos días, el sector se transforma en un escenario cultural con muestras artísticas, gastronómicas y expresiones tradicionales que convierten el barrio en un punto de encuentro para locales y visitantes.

A este recorrido se suman experiencias que continúan iluminando las noches de la ciudad. El encendido navideño de Monserrate permanecerá activo hasta el 12 de enero, permitiendo que miles de personas sigan disfrutando de uno de los puntos más emblemáticos de Bogotá. De igual forma, el Festival Brilla continúa ofreciendo un espectáculo de luces y figuras que ha convocado a familias, turistas y caminantes nocturnos que buscan planes para estos primeros días del año.

Adicionalmente, Bogotá no se limita a eventos puntuales. La ciudad mantiene una amplia oferta cultural, comercial y gastronómica durante el inicio del año. La programación de los museos del centro permite adentrarse en la historia de la capital, mientras que la Plaza de Bolívar continúa siendo una visita imperdible para quienes recorren la ciudad.

A esta oferta se suman los centros comerciales, que permanecen abiertos durante todo el mes con actividades especiales y descuentos, consolidándose también como puntos de interés turístico. Asimismo, la vida nocturna bogotana —reconocida internacionalmente— sigue siendo uno de los grandes atractivos para quienes buscan experiencias distintas al caer la noche, señaló la directora.

“Bogotá sigue teniendo mucho que ofrecer en enero: cultura, entretenimiento, gastronomía y una agenda pensada para todos”, señaló Garzón, quien invitó a ciudadanos y visitantes a planear sus recorridos en este inicio del 2026.

