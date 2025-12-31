Nuevas tarifas 2026 para el transporte público en Rionegro, Antioquia

Rionegro, Antioquia

A partir del primero de enero se autoriza un incremento de $100, correspondiente a la actualización de los costos de operación del servicio. Luego, desde el primero de julio de 2026, se aplicará un incremento adicional de $200, asociado al denominador tarifario, dando como resultado un incremento total de $300, aplicado de manera gradual.

Los recursos según la Administración Distrital de Rionegro, se orientarán principalmente a la renovación progresiva de los buses nuevos y la mejora continua en la calidad del servicio ofrecido a los usuarios.

En este proceso, las seis empresas transportadoras que operan en el municipio han manifestado su voluntad de trabajar de manera conjunta para avanzar en la compra de vehículos nuevos, reconociendo que la modernización del sistema es una responsabilidad compartida entre las empresas, el Estado y la ciudadanía. Como antecedente, durante 2025 el sistema de transporte público de Rionegro incorporó diez buses nuevos.

Esta decisión se enmarca en la estrategia liderada por el alcalde Jorge Rivas, orientada a consolidar un sistema de transporte público más seguro, moderno y confiable para los habitantes del municipio.

Aunque para 2026 se anunciarán apoyos económicos dirigidos a facilitar el acceso al transporte público a poblaciones priorizadas, la tarifa definida desde ahora traza una ruta clara de respaldo al sector transportador y de compromiso con el bienestar ciudadano y la calidad del servicio.